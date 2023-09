Wim Kieft viel wat op tijdens Ajax - Ludogorets: 'Je voelde de opborrelende irritaties bij hem'

Wim Kieft heeft er een hard hoofd in dat Ajax dit seizoen succesvol gaat zijn. De oud-voetballer en analist heeft in zijn column voor De Telegraaf zijn licht laten schijnen over de huidige situatie van de Amsterdammers en denkt dat het een loodzware klus wordt voor Maurice Steijn om iets moois neer te zetten met zijn ploeg.

In eerste instantie gaat Kieft in op PSV. De oud-spits ziet dat de Eindhovenaren ‘aanvallend nog sterker en veelzijdiger’ zijn geworden door de terugkeer van Hirving Lozano. Hij denkt dat men in Amsterdam enigszins jaloers is op de transferzomer van PSV. “Steijn moet het doen met spelers die uit het geroemde netwerk van Sven Mislintat komen, maar die afkomstig zijn van het tweede niveau van Frankrijk, Engeland en Duitsland. Je vraagt je af of hij dat in korte tijd op de rails krijgt”, schrijft Kieft.

Ajax nam op Deadline Day afscheid van routinier Davy Klaassen, en dat wordt volgens Kieft een gemis. “Iemand als Steven Berghuis zal het allemaal met lede ogen aanzien. Je voelde bijna de opborrelende irritatie toen hij als invaller kwam tegen Ludogorets. Twee seizoenen geleden verliet hij Feyenoord en kwam in een droomelftal terecht bij Ajax. Daar is helemaal niets meer van over”, stelt Kieft, die Berghuis als de belangrijkste speler van de Amsterdammers ziet.

De analist haakt vervolgens nogmaals in op de Europese zeperd tegen Ludogorets. Omdat Ajax de eerste wedstrijd van het tweeluik al ruim had gewonnen stond het al met anderhalf been in de groepsfase. “Normaal is zo’n wedstrijd thuis tegen Ludogorets na die 4-1 overwinning in Bulgarije een heerlijke kans om alle scepsis bij alles en iedereen weg te spelen. Als je dan met 1-0 verliest, groeit het wantrouwen bij de buitenwacht, terwijl intern het vertrouwen in het team en elkaar een knauw krijgt. Waar bij PSV de vlag wordt gehesen, daar hangt deze bij Ajax halfstok. Zo was de sfeer ook na afloop in het stadion, ondanks het bereiken van de groepsfase van de Europa League”, sluit Kieft af.