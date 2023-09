Xavi Simons ontvangt eervolle nominatie en kan Gavi opvolgen

Xavi Simons (20) behoort tot de tien genomineerden voor de Kopa Trophy, de prijs die door France Football jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste speler onder de 21 jaar. De Nederlander maakt net als de andere negen genomineerden kans om tot opvolger van FC Barcelona-speler Gavi te worden verkozen. Hij ging er vorig jaar met de trofee vandoor en behoort ook dit jaar weer tot de genomineerden.

Naast Simons en Gavi maakt ook de winnaar van 2021, Gavi's teamgenoot Pedri, opnieuw kans op de prijs. De andere genomineerden: Jude Bellingham (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern München), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Alejandro Balde (FC Barcelona), Antonio Silva (Benfica), Rasmus Højlund (Manchester United) en Elye Wahi (RC Lens).

Sportkrant l'Équipe schrijft dat Simons afgelopen jaar zijn 'seizoen van openbaring' beleefde in het shirt van PSV. "Topscorer van de Eredivisie (negentien goals), maker van de twee doelpunten die PSV op de slotdag naar de Champions League stuurden: de op La Masia (het jeugdcomplex van FC Barcelona, red.) geslepen diamant heeft al zijn beloften waargemaakt", schrijft de krant.

De Kopa Trophy is vernoemd naar Raymond Kopa (1931-2017), een Franse voetballer die in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw furore maakte bij Stade de Reims en Real Madrid. De prijs werd in 2018 in het leven geroepen, Kylian Mbappé was de eerste winnaar en Justin Kluivert werd derde. Een jaar later sleepte toenmalig Ajacied Matthijs de Ligt de prijs in de wacht. In 2020 werd trofee niet uitgereikt vanwege de coronapandemie, waarna het Barcelona-duo Pedri en Gavi er dus in 2021 en 2022 mee vandoor gingen.