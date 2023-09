'Zelfs de meest verstokte Ajacieden konden niet geloven welke schaamteloze kolder er nu weer in hun club was gevaren'

Sjoerd Mossou is niet te spreken over de handelswijze van Ajax na de gestaakte Klassieker tegen Feyenoord van afgelopen zondag. De KNVB deed een dag later het voorstel om het duel woensdagmiddag in een lege Johan Cruijff ArenA af te werken, maar dat zagen de Amsterdammers in eerste instantie niet zitten. Zij hadden woensdagavond liever tegen FC Volendam gevoetbald. Dat duel was in augustus al uit het programma gehaald in het belang van Ajax.

“Net toen je dacht dat de alomvattende afgang niet groter kon, bleek het toch nog te kunnen. Een dag na de ontspoorde Klassieker in Amsterdam (0-3) stelde Ajax in een officieel statement ‘juridische stappen’ te overwegen - geen grapje - want de Amsterdamse club wilde op woensdag uitsluitend tegen FC Volendam spelen, niet een half uurtje tegen Feyenoord”, schrijft Mossou in zijn column bij het Algemeen Dagblad.

Ajax voelde er maar weinig voor om de gestaakte kraker tegen Feyenoord al een paar dagen later uit te spelen. De huidige nummer veertien van de Eredivisie hoopte op een vervolg ergens in november, omdat FC Volendam dan in tegenstelling tot Ajax en Feyenoord bekerverplichtingen op het programma heeft staan. “Ajax verschool zich daarbij achter het zogenaamde ‘belang van de supporters’, stotterde wat over het speelschema - en verklaarde zich lafjes solidair met FC Volendam, de enige club die hier werkelijk reden tot klagen had”, stelt Mossou.

FC Volendam pakte afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo het eerste punt van dit seizoen en had er ongetwijfeld vertrouwen in dat er ook op bezoek in de Johan Cruijff ArenA een goed resultaat had ingezeten. Maar de club uit het vissersdorp ziet voor de tweede keer dit seizoen het uitduel met Ajax verplaatst worden en daar balt de club van. Terecht, vindt Mossou, waar hij van mening is dat Ajax zich anders had moeten opstellen. “Gepaste nederigheid telde niet. Waardig en groots verliezen evenmin. Zelfs de meest verstokte Ajacieden konden niet geloven welke schaamteloze kolder er nu weer in hun club was gevaren. Een dag later werd de flater weer half ingeslikt, maar het kwaad was al geschied.”

Volgens Mossou was de oplossing voor het restant van De Klassieker ‘niet zo enorm ingewikkeld’. “Je kunt bij die oplossing alleen geen juristen, kleingeestige bangerikken en reglementenneukers gebruiken. Uitsluitend creatieve denkers en sterke leiders worden gevraagd. Ga gewoon met een klein clubje verstandige mensen in een kamertje zitten. Ajax regelt de catering en schenkt de koffie. Jan Smit neemt gezellig een pondje paling mee. Feyenoord klaagt grijnzend dat de kroketten wat aan de koude kant zijn. De KNVB leunt rustig achterover.”

“Maar in plaats van eendrachtig op zoek te gaan naar oplossingen, verliezen de grootste clubs van Nederland zich weer in hullie tegen zullie, verdrinkend in kinderachtige gedoe, of in discussies over wat nu precies het meest ‘competitievervalsing’ is”, vervolgt Mossou. “Het is een soort impasse dat ook in coronatijd al tot beschamende taferelen leidde: als het erop aankomt telt in het Nederlandse voetbal alleen FC Eigenbelang. Juist in deze tijden is dat niet alleen heel pijnlijk en gênant, maar vooral onvoorstelbaar dom.”