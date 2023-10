Ajax-aanvaller Forbs dankzij Football Manager in beeld bij de nummer 106 van de FIFA-ranglijst

Ajax-aanvaller Carlos Forbs (19) werd geboren onder de rook van Lissabon en speelt dan ook al sinds de Onder-15 zijn jeugdinterlands voor Portugal. Toch is de van Manchester City overkomen vleugelspeler op de radar van het Afrikaanse Guinee-Bissau verschenen, en dat op zeer opmerkelijke wijze.

De Engelse krant The Guardian komt met een artikel over ene Jack Coles. Deze Engelsman werkt als recruitment analyst voor Championship-club Coventry City. Zoals vele voetballiefhebbers met hem mag hij in zijn vrije tijd graag het populaire Football Manager spelen, en dat spel bracht hem op een idee dat inmiddels is uitgegroeid tot een tweede, onbezoldigde functie in de voetbalwereld.

"Terwijl ik Football Manager speelde, werd ik me ervan bewust dat spelers kunnen switchen van het ene land naar een andere natie", wordt Coles geciteerd. "In eerste instantie keek ik naar de links tussen Curaçao en Nederland en al snel realiseerde ik me dat er heel veel spelers met een dubbele nationaliteit zijn." Hij zocht vervolgens uit welk land het meeste voordeel kon halen door spelers met twee paspoorten over te halen voor hen te kiezen en kwam bij Guinee-Bissau uit. Hij benaderde de technisch directeur van de voetbalbond van dat land via LinkedIn, en hoewel de voorzitter van de voetbalbond aanvankelijk zijn twijfels had, kreeg hij uiteindelijk groen licht.

Op die manier wist hij inmiddels spelers als Carlos Mané te overtuigen om voor Guinee-Bissau te kiezen. De in Lissabon geboren buitenspeler van het Turkse Kayserispor speelde voor dat land meer dan zeventig jeugdinterlands voor Portugal, maar schopte het nooit tot A-international. In september maakte hij na tussenkomst van Coles zijn debuut voor Guinee-Bissau in een kwalificatieduel voor de Afrika Cup met Sierra Leone (2-1 winst), waarin hij direct een assist achter zijn naam kreeg.

Ook Ansu Fati had voor Guinee-Bissau kunnen kiezen, maar die optie is inmiddels verkeken omdat de aanvaller van FC Barcelona (momenteel verhuurd aan Brighton) reeds negen keer uitkwam voor Spanje. Toch heeft Coles in de woorden van The Guardian nog enkele andere high profile-spelers op zijn radar: naast Forbs wordt ook Beto (Everton) bij naam genoemd.