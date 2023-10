Ajax kondigt komst Van 't Schip aan en komt met duidelijkheid over Maduro

Ajax heeft de komst van John van 't Schip officieel aangekondigd. De voormalig voetballer is met ingang van vandaag de interim-hoofdtrainer van de huidige hekkensluiter van de Eredivisie en daarmee tijdelijke opvolger van Maurice Steijn. Van 't Schip neemt Michael Valkanis mee als assistent. De komst van Van 't Schip betekent dat Hedwiges Maduro, in de laatste twee wedstrijden de eindverantwoordelijke bij Ajax, terugkeert in zijn rol als assistent-trainer.

Nog niet zoveel weken geleden brachten verschillende media al het nieuws dat Van 't Schip op het punt stond om terug te keren in de Johan Cruijff ArenA, waar hij in het seizoen 2008/2009 nog werkzaam was als assistent van hoofdtrainer Marco van Basten. Voor Van 't Schip lag in eerste instantie een rol in het technisch management in het verschiet, maar in plaats daarvan staat hij tot en met het einde van dit seizoen op het trainingsveld én langs de lijn. Ajax nam vorige week afscheid van Steijn en in de uren daarna werd al bekend dat Van 't Schip de belangrijkste kandidaat was om het seizoen als interim-coach af te maken. De Amsterdammers bevestigen maandagmorgen dat de voormalig trainer van onder meer PEC Zwolle en de Griekse nationale ploeg zijn handtekening heeft gezet onder een contract tot medio 2025.

Artikel gaat verder onder video

Van 't Schip gaat met ingang van 1 juli 2024 een rol in het technisch management van Ajax vervullen. Jan van Halst, interim algemeen directeur in de Johan Cruijff ArenA, is erg blij met de aanstelling van Van 't Schip. “John is een ras-Ajacied die veel ervaring heeft opgedaan in binnen- en buitenland, zowel op het veld als daarbuiten. Wat ons betreft is hij voor nu de aangewezen persoon om aan de prestaties een positieve draai te geven. Allereerst als hoofdcoach bij het eerste elftal. Voor de langere termijn zal een andere technische rol voor hem in het verschiet liggen. John heeft eerder goed samengewerkt met Michael Valkanis als assistent-trainer en wij denken dat Michael een welkome toevoeging is aan onze technische staf.”

Van ’t Schip zelf kijkt ernaar uit om met Ajax aan de slag te gaan. “Ik ben blij dat het rond is en ik heb veel zin om te gaan beginnen bij de club waar het voor mij ook ooit is begonnen. Uit de gesprekken die ik met alle betrokkenen hierover heb gevoerd heb ik een erg goed gevoel overgehouden. Ajax moet snel de sportieve weg omhoog pakken en daar werk ik graag aan mee”, aldus de nieuwe hoofdtrainer van de nummer achttien van de Eredivisie. Voor Van 't Schip staat donderdagavond meteen een zeer belangrijke wedstrijd op het programma. Ajax speelt dan thuis tegen FC Volendam en stijgt bij een overwinning een aantal plekken op de ranglijst. Van 't Schip zal geassisteerd worden door Valkanis, een oude bekende die overkomt van Hapoel Tel Aviv, en Maduro. Laatstgenoemde fungeerde de afgelopen week als hoofdtrainer, maar keert vanaf vandaag terug in zijn rol als assistent.

Welcome back, John van ‘t Schip! ❌❌❌ — AFC Ajax (@AFCAjax) October 30, 2023