'Ajax krijgt positieve respons bij hoofdkandidaat om Steijn op te volgen'

Ajax heeft meer dan goede hoop dat Mitchell van der Gaag open staat voor de opvolging van Maurice Steijn. De huidige rechterhand van Erik ten Hag bij Manchester United is indirect al gepolst of hij eventueel belangstelling heeft in de uitdaging in Amsterdam. Volgens The Sunday Mirror zijn alle signalen rondom hem positief wat een terugkeer betreft.

Dat schrijft het Engelse medium naar aanleiding van de geruchten rond de trainerspositie in Amsterdam, waarvoor Van der Gaag een optie zou zijn. Ajax zou op de achtergrond bezig zijn met de eventuele opvolging van Steijn, die enorm onder vuur ligt vanwege de tegenvallende resultaten van de Amsterdammers. Het onderzoek rond Van der Gaag is in elk geval al gebeurd.

Dat onderzoek – volgens de Engelsen grotendeels uitgevoerd door technisch adviseur Louis van Gaal – is positief uitgepakt, maar Ajax heeft Van der Gaag nog niet rechtstreeks benaderd. Wel wordt de coach binnen Ajax ‘enorm gerespecteerd’ en is er veel vertrouwen dat hij een eventueel aanbod uit de Johan Cruijff Arena zal accepteren.

Tussen 2019 en 2021, toen Ten Hag de hoofdmacht leidde, stond Van der Gaag aan het roer bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Daarvoor werkte hij lange tijd in Portugal, waar hij speelde en later trainer werd van Maritimo Funchal. Ook stond de 51-jarige Van der Gaag als hoofdtrainer voor de groep bij clubs als FC Eindhoven, Excelsior en NAC Breda.