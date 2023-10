Ajax moet het op 17 december stellen zonder John van ’t Schip

John van ’t Schip zal op 17 december ontbreken op de Ajax-bank. De interim-trainer van de Amsterdammers wil op die datum aanwezig zijn op de bruiloft van zijn zoon. Ajax neemt het die dag in eigen huis op tegen PEC Zwolle, een oud-club van Van ’t Schip.

“Mijn zoon gaat trouwen in Australië, daar woont hij. Ik doe alles en wil graag helpen, maar ik heb bij Ajax aangeven dat ik daar bij wil zijn. Helemaal na het overlijden van Daniëlle (vrouw van Van ’t Schip, red.)”, begint de kersvers trainer van de Amsterdammers in een interview op het YouTube-kanaal van Ajax. “Dat was een vereiste van mij en het houdt in dat ik één wedstrijd mis voor de winterstop.”

Die wedstrijd is uitgerekend tegen promovendus én oud-club PEC Zwolle. “Daar ben ik niet bij, omdat ik dan bij de bruiloft van mijn zoon ben”, is Van ’t Schip duidelijk. Het is nog niet duidelijk welke assistent-trainer in die wedstrijd de leiding heeft over Ajax. Bij de afgelopen twee wedstrijden van Ajax (tegen Brighton & Hove Albion en PSV) stond Hedwiges Maduro aan het roer.

Het zou ook kunnen dat Michael Valkanis tegen Zwolle wordt doorgeschoven als eindverantwoordelijke. Van ’t Schip besloot bij zijn aanstelling om Valkanis een plekje te geven in zijn technische staf. “Ik werk sinds mijn periode in Australië met hem samen. Michael is gewoon een heel goede veldtrainer. Hij kan het op een heel duidelijke en goede manier overbrengen, de visie en de manier waarop wij willen spelen”, legde de oefenmeester uit tegenover Voetbal International.