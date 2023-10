Ajax speelt in Eindhoven tegen PSV: degradatiespook gesignaleerd

Ajax neemt het zondagmiddag op tegen PSV in de Eredivisiekraker. De Amsterdammers staan op de voorlaatste plaats en moeten bij een slecht resultaat zelfs vrezen voor de laatste plek in de Eredivisie - net als Jong Ajax in de Eerste Divisie. Reden voor een aantal fans in Eindhoven om rond het Philips Stadion het degradatiespook rond te laten gaan.

Het is zou in de wonden van de Ajax-supporters, maar ook een mooie vorm van voetbalhumor. PSV riep de fans in een statement vooraf nog wel op om zich rond de wedstrijd goed te gedragen. “In de topper tegen Ajax hopen we de tiende overwinning op rij in de Eredivisie te behalen! Een ontzettend belangrijke wedstrijd voor PSV en we willen jullie allen dan ook vragen om ons team maximaal én vooral positief te ondersteunen”, staat te lezen op de clubsite van de Eindhovenaren.

“Geen antisemitische of discriminerende spreekkoren, geen voorwerpen op het veld gooien, geen vuurwerk afsteken of ander gedrag dat de club schaadt of de wedstrijd negatief beïnvloedt”, vervolgt PSV in het statement. “De ogen van de vaderlandse voetbalwereld zijn die dag op ons gericht. Steun onze club op een positieve manier zoals jullie altijd doen en maak er een fantastische voetbalmiddag van!” Gelukkig hebben ze ook al deels naar die oproep geluisterd, door de spelersbus van Ajax bij aankomt niet lastig te vallen.



Bekijk in onderstaande video het degradatiespook dat rondgaat in de Eredivisie.

Het degradatiespook is gesignaleerd in Eindhoven, voor de wedstrijd waar Ajax het opneemt tegen PSV. 👀 pic.twitter.com/sVCkuBCcWt — FCUpdate.nl (@FCUpdate_nl) October 29, 2023

Complimenten voor de aankomst. Geen ‘gedoe’. Uitstappen en naar binnen zonder ‘erehaag’. #ajax #psvaja pic.twitter.com/WxR5LBMKGo — Ajax Life (@ajaxlife) October 29, 2023