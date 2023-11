Ajax vreest: Opta Johan komt met ijzingwekkende statistiek over Halloween

Het seizoen is weliswaar nog lang, maar door de dramatische vorm van Ajax en de huidige laatste plaats in de Eredivisie wordt er in Amsterdam en omgeving niet langer lacherig gedaan over de Keuken Kampioen Divisie. En dan komt Opta Johan dinsdag ook nog eens met een voor Ajax-fans ijzingwekkende statistiek over Halloween…

Wie bij aanvang van dit seizoen, of beter gezegd ooit had voorspeld dat Ajax na acht wedstrijden onderaan zou staan in de Eredivisie, was zonder enige twijfel voor gek verklaard. Knettergek zelfs. Maar het is sinds 29 oktober 2023 toch écht de realiteit. Ajax was het seizoen met vijf punten uit de eerste zes wedstrijden al dramatisch begonnen en na de recente interlandperiode is het er allesbehalve beter op geworden. De Amsterdammers verloren met 4-3 bij FC Utrecht en gingen afgelopen zondag met 5-2 onderuit tegen PSV.

Door de nederlaag in Eindhoven én de overwinning van FC Volendam op Excelsior, zakte Ajax af naar de laatste plaats in de Eredivisie. De achterstand op FC Volendam en FC Utrecht bedraagt weliswaar slechts twee punten en Ajax heeft nog een inhaalwedstrijd én het restant van het duel met RKC Waalwijk tegoed, maar in Amsterdam en omgeving zullen er ongetwijfeld mensen zwetend wakker zijn geworden. De komende nachten zullen er na onderstaande tweet van Opta Johan niet beter op worden. “Tien van de laatste vijftien ploegen die tijdens Halloween onderaan stonden in de Eredivisie, degradeerden aan het einde van het seizoen”, leest het.

10 - Ten of the last fifteen teams who were bottom of the Eredivisie table on Halloween were relegated at the end of the season. Spooky. pic.twitter.com/ZPQPLrU9o4 — OptaJohan (@OptaJohan) October 31, 2023

Het seizoen is echter nog lang en donderdag kan Ajax al een aantal posities stijgen op de ranglijst. De Amsterdammers spelen in eigen huis de inhaalwedstrijd tegen FC Volendam en bij een overwinning klimmen ze over de club uit het vissersdorp én FC Utrecht heen. Het programma tot de winterstop biedt bovendien perspectief op meer.