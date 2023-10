Programma tot de winterstop biedt perspectief voor Ajax en Van 't Schip

Het is weliswaar nog maar een paar maanden terug, maar het zal voor veel Ajax-supporters als een eeuwigheid geleden voelen dat Maurice Steijn werd aangesteld als hoofdtrainer. De Hagenaar is inmiddels vertrokken en voor hem is John van ’t Schip in de plaats gekomen. De voormalig speler van de Amsterdammers mag als interim-coach meteen aan de bak. In de Eredivisie én Europa League moet er snel gewonnen worden.

Ajax was er na een dramatisch seizoen alles aan gelegen zich te revancheren. De Amsterdammers werden vorig seizoen zowel in de Champions League als Europa League kansloos uit het toernooi gekegeld, gingen in de bekerfinale na strafschoppen onderuit tegen PSV en moesten ook de tweede plaats achter Feyenoord aan de Eindhovenaren laten. Dit seizoen moest alles anders. Hoewel nieuwe spelers lang uitbleven, leek dat in de eerste competitieweken niet voor problemen te hoeven zorgen. Voor Ajax stond in de eerste drie speelrondes immers ontmoetingen met achtereenvolgens Heracles Almelo, Excelsior en Fortuna Sittard op het programma.

Wedstrijden die altijd drie punten moeten opleveren, maar die haalde Ajax alleen in de thuiswedstrijd tegen Heracles. Op bezoek bij Excelsior en Fortuna Sittard kwam het niet verder dan een beschamend puntje. De slechte optredens in Rotterdam en Sittard bleken het startsein voor een rampzalige periode. Ajax verloor na het gelijkspel in Limburg van achtereenvolgens FC Twente (3-1), Feyenoord (0-4), AZ (1-2), FC Utrecht (4-3) én PSV (5-2). Vijf nederlagen op rij. Tussendoor speelde Ajax weliswaar tegen RKC Waalwijk, maar die wedstrijd werd bij een 2-3 stand in het voordeel van de Amsterdammers gestaakt vanwege het akelige moment met RKC-doelman Etienne Vaessen. Over de drie punten die Ajax daar naar alle waarschijnlijkheid over de streep had getrokken hoor je niemand meer.

In de Europa League speelde Ajax in de tussentijd gelijk tegen Marseille (3-3) en AEK Athene (1-1). Een mirakel dat de Amsterdammers een punt pakten in die wedstrijd, gezien de vele ruimtes en kansen die werden weggegeven. Door de 2-0 nederlaag bij Brighton & Hove Albion staat Ajax inmiddels ook in de Europa League voor een loodzware opgave. Maar snel goede resultaten neerzetten in de Eredivisie zal de belangrijkste prioriteit zijn voor Van ’t Schip. Aan de opvolger van Steijn de taak om Ajax zo snel mogelijk van de laatste plaats én uit de gevarenzone te krijgen. En, hoe gek dat nu ook mag klinken, het programma tot de winterstop biedt perspectief.

Resterend programma Ajax tot de winterstop

Donderdag 2 november: Ajax - FC Volendam

Zondag 5 november: Ajax - sc Heerenveen

Donderdag 9 november: Ajax - Brighton

Zondag 12 november: Almere City - Ajax

Zaterdag 25 november: Ajax - Vitesse

Donderdag 30 november: Marseille - Ajax

Zondag 3 december: NEC - Ajax

Woensdag 6 december: RKC - Ajax (restant)

Zaterdag 9 december: Ajax - Sparta Rotterdam

Donderdag 14 december: Ajax - AEK Athene

Zondag 17 december: Ajax - PEC Zwolle