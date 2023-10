'Alex Kroes verwacht niet dat opzet Van Gaal en Van Praag gaat slagen'

Hoewel Ajax nog altijd goede hoop heeft dat Alex Kroes per 1 december aan zijn klus als algemeen directeur kan beginnen, heeft de oud-directeur van AZ daar zelf een hard hoofd in. Dat stelt clubwatcher Johan Inan in de AD Voetbalpodcast, waarin hij bovendien aanstipt waarom het voor de Amsterdammers noodzaak is om snel een einde te maken aan het ontstane machtsvacuüm.

Namens de Amsterdammers hadden de aanstaand president-commissaris Michael van Praag en adviseur Louis van Gaal vorige week een 'constructief onderhoud' met AZ, dat vooralsnog vasthoudt aan het concurrentiebeding waardoor Kroes - zoals de zaken nu staan - pas op 16 maart aan zijn functie in Amsterdam kan beginnen. "Het is voor de club heel wenselijk om Kroes eerder los te weken bij AZ, maar de laatste geluiden zijn dat Kroes er zelf niet vanuit gaat dat hij eerder kan instappen", zegt Inan. Mogelijk doelt de journalist daarbij op de vermeende wereldreis die Kroes nog voor hij in de Johan Cruijff ArenA begint zou willen maken.

Met het uitblijven van een eerdere begindatum van Kroes ontstaat volgens Inan de noodzaak om - al dan niet tijdelijk - een 'transferman' aan te stellen die in de wintermaanden moet zorgen voor een revisie van de Ajax-selectie die momenteel de zeventiende plek in de Eredivisie bezet. "Daar zit nog wel een gat, en dat is ook een belangrijk gat. Dan zou je als Ajax zijnde nog het een en ander recht kunnen breien." Een dergelijke persoon moet door interim-directeur Jan van Halst worden aangesteld, maar die zou enigszins huiverig zijn om over zijn graf heen te regeren: "Van Halst wil dat soort dossiers best oppakken, maar tot op een bepaalde hoogte, want hij zit er hooguit tot maart. Hij wil bijvoorbeeld niet het salaris van dat soort jongens gaan bepalen, terwijl hij weet dat hij er over een paar maanden al niet meer is", stelt Inan.

Hato en Misehouy

Bovendien zijn een aantal 'best belangrijke' zaken door alle perikelen in de organisatie blijven liggen in Amsterdam, ziet Inan. "Jorrel Hato, misschien wel het grootste talent van Nederland, loopt nog met een jeugdcontract rond. Dat loopt nog anderhalf jaar door, maar voor Ajax is het heel belangrijk dat hij vastgelegd gaat worden voor meerdere jaren. Hem komt gewoon een goed en langdurig contract toe, je moet zo'n jongen ook recht in de ogen aan kunnen kijken. Dat geldt misschien in iets mindere mate ook voor Gabriel Misehouy."