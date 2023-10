Almere City boekt ook eerst thuiszege en laat gevarenzone Eredivisie achter zich

Almere City heeft zaterdagavond ook de eerste thuisoverwinning in de Eredivisie geboekt. De ploeg van trainer Alex Pastoor bleek in het eigen Yanmar Stadion met 1-0 te sterk voor RKC Waalwijk. Het enige doelpunt kwam op naam van clubtopscorer Thomas Robinet.

De wedstrijd begon met een fraai eerbetoon aan Etienne Vaessen. De doelman ontbrak in Almere vanwege zijn veelbesproken botsing met Ajax-spits Brian Brobbey. Zijn ploeggenoten staken hem een hart onder de riem door shirts met een steunbetuiging te dragen. Ook de fans van de bezoekers lieten zich gelden. Zij hadden een spandoek met de tekst 'Vaessen, onze held' meegenomen naar het Yanmar Stadion. Vaessen werd onder de lat vervangen door collega Jeroen Houwen.

Het duurde niet lang of Houwen zag Almere-aanvaller Rajiv Van la Parra voor zijn neus verschijnen. De goalie hoefde echter niet in actie te komen, Van la Parra schoot net over. Aan de overkant was RKC ook dichtbij toen een vrije trap van Dario Van den Buijs in het zijnet verdween. De bezoekers zorgden verder voor speldenprikjes via schoten van afstand. Almere ging met een 1-0 voorsprong aan de thee. Een goede aanval kwam via Sherel Floranus bij Thomas Robinet, die van dichtbij binnen kon tikken.

Almere begon vervolgens ook uitstekend aan de tweede helft en zorgde meteen voor gevaar via Van la Parra en invaller Yoann Cathline. Aan de overkant was RKC opnieuw niet in staat om serieuze kansen bij elkaar te voetballen. Als de bezoekers een keer bij het doel van Nordin Bakker in de buurt kwamen, kreeg de doelman simpel werk te verrichten. Almere had de touwtjes redelijk in handen en probeerde zo nu en dan zelf richting het vijandelijke doel te aan.

Er kwam steeds meer ruimte op de helft van RKC, maar daar maakte Van la Parra weinig gebruik van. Zijn inzet was een gemakkelijke prooi voor Houwen. Michiel Kramer kreeg aan de andere kant zomaar een kans toen Bakker de bal uit zijn handen liet glippen. De sluitpost was snel weer op zijn post om de inzet van Kramer te stoppen. Chris Lokesa probeerde het ook nog namens de bezoekers, maar ook zijn poging was niet voldoende voor een treffer.