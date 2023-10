Arne Slot lovend over 'leeggespeelde' Feyenoorder: 'Hebben hem naar binnen moeten tillen'

Feyenoord-trainer Arne Slot is blij met de manier waarop zich manifesteerde in het uitduel met Atlético Madrid. De Japanner opende bij zijn eerste basisplaats de score; maar zijn trainer kon wel merken dat de zomeraanwinst nog niet eerder vanaf het begin meedeed bij de landskampioen.

Voor de camera's van RTL zegt Slot: "Hij maakt een goal, daar stel je een spits voor op." Om met een lachje te vervolgen: "Ik denk dat we allemaal hebben kunnen zien dat het voor hem zijn eerste meerdere minuten waren. Volgens mij moesten we hem na de wedstrijd naar binnen tillen, zoveel spierpijn en klachten had hij."

Toch heeft Ueda in Madrid kunnen laten zien waarom Feyenoord afgelopen zomer flink in de buidel tastte om hem over te nemen van het Belgische Cercle Brugge, denkt Slot. "Dit was niet alleen dat hij voor het eerst ging spelen, maar ook op deze intensiteit. Maar aan die eerste goal, daar heb je wel aan kunnen zien dat dit een spits is waar wij heel veel plezier aan gaan beleven."

Ueda hield het in Madrid uiteindelijk een uur vol; daarna was de pijp leeg en mocht Yankuba Minteh de wedstrijd volmaken. Op het moment dat de Japanner eruit ging was de 3-2 eindstand al bereikt. De kans dat Ueda over drie weken, als Feyenoord het Europese avontuur vervolgt met een thuisduel met SS Lazio, opnieuw een basisplaats heeft, lijkt op voorhand klein. Santiago Giménez keert die dag in principe terug in de basis; de Mexicaan moest de eerste twee pouleduels laten schieten vanwege een schorsing naar aanleiding van de rode kaart die hij vorig seizoen opliep tegen AS Roma .