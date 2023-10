Arne Slot moet hardop lachen na heerlijke anekdote over Feyenoord-speler Yankuba Minteh

Arne Slot heeft zijn tanden bloot gelachen na een heerlijke opmerking van . De buitenspeler speelde een uitstekende wedstrijd en moest daardoor naar de media. Waar de coach van Feyenoord hem van enkele tips wilde voorzien, bleek dat niet nodig. “In Denemarken was ik elke week man of the match”, reageerde de buitenspeler.

Met die prachtige anekdote kwam Slot zaterdagavond bij ESPN. “Minteh was vandaag heel goed. We zeiden net tegen hem: ‘je gaat straks voor het eerst naar de NOS’”, zei Slot, die zijn zin niet hoefde af te maken. Minteh vertelde dat de coach zich geen zorgden hoefde te maken en kwam met de anekdote uit Denemarken. “Dat was vrij bijdehand, ja”, glimlachte Slot.

Artikel gaat verder onder video

Over de afgekeurde treffer kon Slot minder hard lachen. “Op een moment dat je een goal maakt, dan heb je zoiets: waarom wordt deze goal afgekeurd? Je ziet de beelden niet, hoort[ alleen dat het handsbal is en dat Wieffer zelf niet eens doorhad dat hij de bal met de hand raakt”, aldus Slot. “Mensen fluisteren je iets in. Het duurt heel lang en volgens mij als het heel lang duurt, is er veel twijfel. Normaliter blijft de keuze dan staan.”

Dat gebeurde echter niet, want de treffer werd afgekeurd en daardoor werd het pas laat in de wedstrijd 3-0 voor de Rotterdammers. “Toen Santi (Giménez) de derde goal maakte, kon ik aan Atlético Madrid denken”, legde Slot uit. Hij liet Ayase Ueda nog kort invallen. “Gimenez heeft een geweldig trackrecord. Als hij ze dan een keer niet maakt, moet je hem niet meteen wisselen. Dat is niet lekker voor een spits.”