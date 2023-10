Atlético knokt zich naar nipte overwinning; Feyenoord zal kansen ruiken in Madrid

Atlético Madrid heeft zondagavond met pijn en moeite drie punten overgehouden aan de wedstrijd tegen Cádiz. De ploeg van trainer Diego Simeone won met 3-2 in eigen Wanda Metropolitano. Toch zal Champions League-tegenstander Feyenoord niet met knikkende knieën naar Madrid komen.

Atlético bleek namelijk bijzonder kwetsbaar voor eigen publiek. De bezoekers begonnen brutaal en stonden na een half uur spelen verrassend op een 0-2 voorsprong. Na twaalf minuten had Lucas Pires de gasten uit Andalusië op 0-1 gezet. De ervaren aanvaller Roger Martí deed er in de 27e minuut nog eens een schepje bovenop door de tweede treffer van Cádiz te verzorgen.

De gastheer schrok wakker en deed snel iets terug via Angel Correa. Dat bleek de ruststand, maar na de thee schoot Atlético uit de startblokken. Het tweede bedrijf was amper begonnen of Nahuel Molina had de gelijkmaker op zijn naam gezet. Correa kroonde zich vervolgens tot de matchwinner door zijn tweede en Atlético's derde tegen de touwen te schieten.

Aanstaande woensdag komt Feyenoord in de groepsfase van de Champions League op bezoek in Madrid. Daar wordt om 21.00 uur afgetrapt tegen de Spaanse grootmacht. Atlético begon het seizoen in de Champions League met een 1-1 gelijkspel op bezoek bij Lazio. Feyenoord opende met een verdiende 2-0 overwinning op Celtic.