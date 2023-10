Barcelona-woordvoerder reageert schandalig op nieuwe racisme-rel: 'Vinícius gedraagt zich als clown en verdient een klap'

Mikel Camps, woordvoerder van het bestuur van FC Barcelona, heeft voor veel rumoer gezorgd in Spanje. De Spanjaard plaatste een inmiddels verwijderde tweet waarin hij schreef dat een ‘klap’ verdient omdat hij zich als ‘clown’ gedraagt rondom de nieuwe racistische incidenten waarbij de Real Madrid-ster betrokken was.

De Braziliaanse vleugelaanvaller werd afgelopen zaterdag racistisch bejegend tijdens de uitwedstrijd tegen Sevilla (1-1). Na afloop deed Vinícius Júnior daar zijn beklag over, en dat schoot bij Camps in het verkeerde keelgat. “Er is helemaal geen sprake van racisme”, begon de Barcelona-medewerker in zijn bericht op X.

“Hij (Vinícius Júnior, red) verdient een klap omdat hij zich als een clown gedraagt en vedetteneigingen etaleert. Wat hebben die onnodige en zinloze overstapjes op het middenveld trouwens voor nut?”, schreef Camps verder. De woordvoerder van Barcelona kwam erachter dat het niet handig was om dit soort statements op social media te delen, en besloot zijn bericht te verwijderen.

Diverse social media-kanalen pikten de tweet van Camps op en herplaatsten de beelden. Het is zeker niet de eerste keer dat Vinícius Júnior te maken krijgt met racisme. Na de wedstrijd tegen Sevilla reageerde de Braziliaan op Instagram. “Complimenten aan Sevilla voor het snelle schakelen en het uitdelen van een straf in wat weer een trieste episode is voor het Spaanse voetbal.”

Op beelden was te zien hoe een man die een aap imiteerde van de tribunes werd verwijderd. “Helaas kreeg ik een video onder ogen van een andere racistische daad tijdens de wedstrijd van zaterdag, dit keer door een kind. Het spijt me heel erg dat er niemand is om je op te voeden. Ik investeer heel veel in onderwijs in Brazilië om burgers te vormen die er doorgaans een heel ander houding op nahouden”, vertelde Vinícius vervolgens.