FC Barcelona onderzoekt mogelijk racisme richting Vinícius; fans Barça hebben andere lezing

FC Barcelona onderzoekt vermeend racisme richting tijdens de wedstrijd tegen Real Madrid (1-2 nederlaag) van zaterdagmiddag. Op sociale media doen video's de ronde waarop Vinícius racistisch bejegend lijkt te worden.

Zo is te horen dat er 'aap' wordt geroepen en wordt geschreven dat er een bananenschil in het rond vliegt. Een fankanaal van Barcelona schrijft echter dat het ging om een stuk papier dat hoorde bij een sfeeractie. Barcelona heeft de beelden ook gezien en schrijft in een statement op X 'altijd de waarden van de sport' te zullen verdedigen, 'zoals respect voor de tegenstander'. "We zullen onderzoeken of er racistische uitingen zijn gedaan in de wedstrijd tegen Real Madrid."

Artikel gaat verder onder video

In het Estadi Olímpic Lluís Companys, waar Barcelona dit seizoen zijn wedstrijden speelt vanwege een verbouwing aan Camp Nou, werd Vinícius voortdurend uitgefloten en uitgejouwd. De fans raakten met name gefrustreerd toen de Braziliaan in de 96ste minuut werd gewisseld, toen de eindstand al was bereikt en Real Madrid wat tijd wilde rekken.

Vriends heeft contact gehad met Steijn, sneu hoe het is gelopen Vinícius liep langzaam van het veld en balde zijn vuisten. Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti trok hem zelfs aan de arm van het veld. "Hij kwam heel langzaam van het veld, ik zei dat hij wat sneller moest komen. Ik hielp hem van het veld", zei Ancelotti na afloop.