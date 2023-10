Bom onder nieuwe ESPN-deal Eredivisie: consortium vraagt ACM in te grijpen

Vier telecompartijen stappen naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om af te dwingen dat de Eredivisie CV hen een eerlijke kans geeft op de uitzendrechten die momenteel in handen zijn van Disney/ESPN. De huidige rechtenhouder wordt door het viertal beticht van kartelvorming.

Dat schrijven Delta Fiber, KPN, Odido en VodafoneZiggo in een gezamenlijk persbericht. De huidige verbintenis van Disney/ESPN loopt in de zomer van 2025 ten einde. In september meldde sportmarketeer Chris Woerts in Vandaag Inside dat er een akkoord zou liggen over een verlenging met nog eens vijf jaar, dat de clubs jaarlijks 135 miljoen euro op zou gaan leveren.

Het consortium bestaande uit de vier bovengenoemde partijen legt zich daarbij echter niet neer. Zij bieden de clubs een gegarandeerd bedrag van 180 miljoen euro per seizoen maar hebben daar tot op heden niet eens een plek aan de onderhandelingstafel mee weten te verwerven. Dat druist in tegen de regels van de ACM, stelt het consortium dan ook. In hun ogen overtreden de Eredivisie CV en ESPN/Disney zelfs het geldende kartelverbod.

"De ACM kan de clubs, ECV en Disney tot een transparant biedingsproces verplichten, in lijn met haar doelstelling: 'het beter laten werken van markten voor mensen en bedrijven'. Alle aansprekende competities in de Europese Unie wijzen de uitzendrechten voor het voetbal via een biedingsproces toe", schrijft het consortium in het gezamenlijke statement. "Het is aan de ACM om te besluiten of zij ingrijpt op basis van haar eigen prioriteringscriteria."

Oproep aan clubs

De clubs in het betaalde voetbal, verenigd in de Eredivisie CV, zullen uiteindelijk moeten besluiten met welke partij zij in zee gaan vanaf 2025. Het consortium noopt hen de beslissing niet op korte termijn te nemen: "Wij gaan ervan uit dat de clubs nu, hangende het handhavingsverzoek aan de ACM, geen definitieve besluiten nemen ten aanzien van die onderhandse gunning aan Disney." Die boodschap is ook per brief naar alle profclubs gestuurd.