Bosz krijgt luxeprobleem bij PSV: 'Hij heeft mijn twijfel weggenomen'

Kenneth Perez ziet een potentieel probleem bij PSV. De Eindhovenaren haalden in de afgelopen transferwindow naast ook naar Eindhoven en hebben óók nog de beschikking over . Lang staat al even aan de kant en gedurende zijn absentie maken Lozano en Bakayoko veel indruk. Betekent dit dat eerstgenoemde binnenkort op bank moet zitten? Perez vraagt zich af wat Peter Bosz gaat doen.

Lang keerde afgelopen zomer terug in de Eredivisie. De aanvaller maakte in de zomer van 2020 op huurbasis de overstap van Ajax naar Club Brugge en vertrok een jaar later definitief naar België. Na een aantal uitstekende seizoenen in het land van de zuiderburen besloot Lang terug te keren naar Nederland. PSV tastte diep in de buidel voor de komst van de dribbelaar en dat bleek al snel een uitstekende zet. Lang bezorgde zijn nieuwe werkgever in zijn eerste officiële wedstrijd - de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord - meteen de eerste prijs van het seizoen.

Helaas voor PSV en Lang kampt hij de laatste tijd met fysieke pijntjes. De aanvaller moest zich twee weken geleden in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam al in de eerste helft laten vervangen en ontbrak daardoor bij het Nederlands elftal voor de interlands tegen Frankrijk en Griekenland. Ook de eerste drie wedstrijden van PSV na de interlandbreak - tegen Fortuna Sittard, RC Lens en Ajax - gingen aan hem voorbij. In het Champions League-duel met RC Lens werd Lang misschien gemist, maar tegen Fortuna Sittard en Ajax lukte het PSV ook prima zonder hem. Sterker nog: Bakayoko en vooral Lozano, die een hattrick maakte tegen Ajax, zijn na de interlandperiode niet te stoppen.

“Wat doe je nou als trainer met Noa Lang?”, vroeg Perez zich zondagavond dan ook hardop af in Dit was het Weekend op ESPN. “Het duurt nog wel even (voordat Lang weer inzetbaar is, red.), maar Bakayoko is ook écht in vorm. Lozano kun je nu eigenlijk ook niet meer omheen. Lang heeft elke keer gezegd dat hij blij is met de concurrentie en dat soort dingen, maar dat moet gaan blijken als je in de belangrijke wedstrijden op de bank komt te zitten. Lang is ook uitstekend aan het seizoen begonnen, maar wie zet je dan op de bank?”, aldus de Deense analist.

Is Lozano de speler van de week?

Lozano lijkt voorlopig niet te hoeven vrezen. De Mexicaan had het lastig in de eerste wedstrijden na zijn rentree in Eindhoven, maar is inmiddels helemaal los. In de uitwedstrijd tegen RC Lens maakte Lozano al een prima indruk en zondagmiddag was hij dus driemaal trefzeker tegen Ajax. “Lozano van PSV is de speler van de week”, zegt voormalig Feyenoord-speler Ben Wijnstekers dan ook in gesprek met De Telegraaf. “Logisch, met drie mooie goals en die bal op de lat waaruit Luuk de Jong wist te scoren. Hij was de absolute uitblinker, met dat onberekenbare van hem. Hij kan wel eens een beetje boos worden als hij niet speelt, maar hij heeft ook wel even waargemaakt waarom hij dat dan vindt én waarom PSV hem gekocht heeft. Eerst dacht ik: als je Lang en Bakayoko al hebt, waarom zou je hem er dan bij halen? Hij heeft mijn twijfel van toen weggenomen en tegen Ajax wel laten zien hoe effectief hij is.”

Bij ESPN werd Lozano overigens, ondanks zijn hoofdrol tegen Ajax, niet verkozen tot Speler van het Weekend. Mario Been was weliswaar van mening dat Lozano de beste was, maar Milan van Dongen en Perez gingen voor Manfred Ugalde van FC Twente. De spits had met een doelpunt een belangrijk aandeel in de knappe overwinning op Feyenoord (2-1).