Brobbey deelt steek onder water uit aan Steijn: 'Maduro had een goed plan bedacht'

Ajax-spits voelt dat hij grotendeels verantwoordelijk is voor de ruime 5-2-nederlaag tegen PSV. De aanvaller kreeg heel veel kansen, maar scoorde slechts eenmaal.

“We spelen een fantastische eerste helft”, begon Brobbey bij ESPN zijn analyse. “Als ik vaker scoor, is het een andere wedstrijd. Of ik daar een verklaring voor heb? Nee, eigenlijk niet.” Daardoor ziet Brobbey zichzelf als verantwoordelijke voor de nederlaag. “Zo voelt dat wel, ja.”

Dat Ajax een goede eerste helft speelde, zorgt voor enige optimisme bij Brobbey, die een compliment uitdeelde aan interim-coach Hedwiges Maduro. “Hedwiges had een heel goed plan bedacht, samen met Dave Vos, in balbezit. Dat zag je in de eerste helft. Tegen Brighton & Hove Albion gingen we bijna nooit diep, maar we wisten dat PSV heel ver naar voren speelde.”

Artikel gaat verder onder video

Met diepte loopacties wilde Ajax de opponent verrassen en dat lukte een aantal keer in de eerste helft, maar na de pauze ging het alsnog mis voor Ajax, dat daardoor op de laatste plaats staat. “We moeten blijven strijden. De tweede helft was een beetje een gekke eerste helft, maar we moeten ons vasthouden aan de eerste helft”, vond Brobbey.