Cardioloog verbaasd over termen ‘preventief reanimeren’ en ‘tong inslikken’ rond RKC-goalie Vaessen

Hartspecialist Jan Hoogsteen heeft zich verbaasd over een aantal termen die de revue zijn gepasseerd tijdens het voorval met RKC Waalwijk-keeper . Algemeen directeur Frank van Mosselveld sprak na het duel over ‘preventief reanimeren’ en ook werd er door onder anderen Michiel Kramer verteld dat er gecheckt werd of Vaessen zijn tong niet ingeslikt had. Ook dat blijkt niet helemaal zo te kunnen.

Volgens Hoogsteen, die niet bij het incident met Vaessen aanwezig was en dus alleen in het algemeen wil spreken, is het niet mogelijk om iemand preventief te reanimeren. “De kreet ‘preventief reanimeren’ is bizar. Je moet reanimeren of niet. Als iemand ademt, hoeft hij niet gereanimeerd te worden. Een bokser die een klap gekregen heeft en knock-out gaat, die ga je toch ook niet reanimeren?", vergelijkt hij in het Algemeen Dagblad.

“Als iemand zijn nek gebroken heeft en je gaat zomaar reanimeren, zegt hij: dankjewel voor de dwarslaesie. Ik ben ervan overtuigd dat de heren in het medisch team van de club precies weten wat ze moesten doen. Alleen is het misschien een beetje ongelukkig verwoord later”, legt hij uit in de ochtendkrant. Wel is het zo dat het starten met reanimatie in principe geen kwaad kan, als het niet nodig blijkt te zijn.

Dat de protocollen zouden zijn aangescherpt na het incident met Abdelhak Nouri, is volgens Hoogsteen ook niet helemaal juist. “Er waren protocollen voor Nouri en die zijn er nu ook. Ze zijn niet per se aangescherpt. Je reanimeert of niet. Twijfel je? Dan reanimeren. Ademt iemand nog? Dan niet”, verduidelijkt hij. De richtlijnen van de KNVB sluiten daar grotendeels bij aan.

Over het inslikken van de tong heeft Hoogsteen ook nog wat medische kennis toe te voegen. Volgens hem is dat helemaal niet mogelijk, maar gaat het meer over de term die daarvoor gebruikt. “Als je niet meer bij kennis bent, kan het wel zo zijn dat de tong wat naar achter zakt. Dat kun je verhelpen door de kaak naar boven te trekken.”