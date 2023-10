Champions League-winnaar van '95: 'Natuurlijk wil ik trainer van Ajax worden'

Patrick Kluivert wil ooit graag hoofdtrainer van Ajax worden, zegt de oud-spits in gesprek met het Turkse Tivibu Spor. De 47-jarige Kluivert is momenteel werkzaam bij het Turkse Adana Demirspor, waarmee hij voorlopig op een keurige vierde plaats in de Süper Lig staat.

De huidige situatie in Amsterdam doet Kluivert pijn: "Ze zitten in een moeilijke fase. Het doet me pijn om mijn club zo te zien." De Amsterdammers maken voorlopig een zeer moeizaam seizoen door en namen begin deze week afscheid van trainer Maurice Steijn, die de club naar acht wedstrijden op rij zonder overwinning coachte. Ook onder zijn oud-assistent en tijdelijke opvolger Hedwiges Maduro wist Ajax het tij donderdagavond niet te keren tegen Brighton & Hove Albion, dat met 2-0 te sterk was in de Europa League. Kluivert: "Dat het niet goed gaat is een understatement."

In de toekomst ziet Kluivert zichzelf wel aan het roer staan in de Johan Cruijff ArenA: "Natuurlijk zou ik dat willen, het zou een mooie terugkeer zijn op de plek waar het voor mij allemaal begon, dus waarom niet?", vraagt hij zich hardop af. In 1995 bezorgde hij Ajax als achttienjarige invaller de Champions League door in de finale tegen AC Milan de enige treffer van de wedstrijd voor zijn rekening te nemen. Hij zou na Danny Blind en Frank de Boer de derde speler uit de selectie van toenmalig trainer Louis van Gaal zijn die als hoofdtrainer terugkeert in Amsterdam. Michael Reiziger en Winston Bogarde waren al wel als assistent-trainer actief bij de club; terwijl Marc Overmars jarenlang succesvol was als directeur voetbalzaken.

Na zijn actieve loopbaan begon Kluivert zijn trainersloopbaan als spitsentrainer bij AZ in de tijd dat Van Gaal de scepter zwaaide in Alkmaar. Diezelfde functie vervulde hij bij NEC, voordat hij bij Jong FC Twente voor het eerst op eigen benen stond. Later werd hij onder Van Gaal assistent bij Oranje, een functie die hij ook onder Clarence Seedorf bekleedde in Kameroen. Verder was hij onder meer bondscoach én technisch adviseur van Curaçao, trainer van Ajax Onder-19, sportief directeur bij Paris Saint-Germain en hoofd jeugdopleiding bij FC Barcelona.