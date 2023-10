Chelsea levert topprestatie, maar krijgt dramatisch Arsenal toch niet op de knieën

Arsenal heeft zaterdagavond ternauwernood een punt overgehouden aan de uitwedstrijd in de Premier League tegen Chelsea. Het elftal van trainer Mikel Arteta speelde dramatisch op bezoek bij de Londense stadsgenoot en keek lang tegen een 2-0 achterstand aan, maar wist de rug in de slotfase toch nog te rechten: 2-2.



Arsenal was onherkenbaar en liet zich in de openingsfase aftroeven door een bijzonder fel Chelsea. De openingstreffer van the Blues kwam na zestien minuten voetballen tot stand uit een strafschop. William Saliba kreeg de bal in de eigen zestien ongelukkig op de hand, waarna Cole Palmer mocht aanleggen vanaf elf meter. De jonge Engelsman faalde niet: 1-0

Palmer was kort erna dicht bij een tweede treffer, maar zijn schot scheerde rakelings voorbij het doel van Arsenal. Aan het begin van de tweede helft verdubbelde Chelsea zijn voordelige marge via Mykhailo Mudryk alsnog. Een voorzet vanaf de linkerflank van de Oekraïense aanvaller viel verrassend in de verre hoek, achter doelman David Raya: 2-0.



Chelsea leek daarmee een gewonnen wedstrijd te spelen, maar Declan Rice zorgde een kwartier voor tijd plots voor de aansluitingstreffer. De middenvelder scoorde van grote afstand in een leeg doel, nadat Chelsea-doelman Robert Sánchez hem de bal in de voeten had geschoven: 2-1. Arsenal was daarmee terug in de wedstrijd en wist uiteindelijk via invaller Leandro Trossard zelfs nog een punt uit het vuur te slepen. De Belg scoorde bij de tweede paal na een voorzet van Bukayo Saka.