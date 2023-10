Citigroup koopt zich in bij Ajax; club wil geen mededelingen doen

De Amerikaanse bank Citigroup heeft zich ingekocht bij Ajax, zo meldt RTL Nieuws. De op twee na grootste kredietverstrekker van de Verenigde Staten bezit sinds kort ruim 4 procent van de Amsterdamse club. Dat is met de huidige beurskoers een kleine acht miljoen euro waard.

Het is niet duidelijk waarom Citigroup een belang in Ajax heeft genomen. De Amerikaanse bank reageerde niet direct op een verzoek om commentaar. Het is zodoende onduidelijk of Citigroup de aandelen voor eigen rekening of namens een andere partij heeft gekocht. Ajax wil geen mededelingen doen.

De Amerikaanse bank kocht in totaal 763.181 aandelen. Van de ruim achttien miljoen aandelen zijn er vijf miljoen te verhandelen via de beurs. De vereniging Ajax is met 73 procent van de aandelen grootaandeelhouder van de club.

Op zowel sportief als bestuurlijk niveau is Ajax in korte tijd diep weggezakt. De Amsterdammers wonnen dit seizoen nog maar één wedstrijd in de Eredivisie en bezetten daardoor slechts de zestiende plaats. Louis van Gaal is als adviseur de aangewezen persoon om Ajax uit de crisis te loodsen.