De Telegraaf weet wie er onder de lat staat bij het Nederlands elftal tegen Frankrijk

Ronald Koeman kiest vermoedelijk voor in het doel tegen Frankrijk. De bondscoach van het Nederlands elftal kan niet beschikken over onder anderen Justin Bijlow en Mark Flekken. Omdat Andries Noppert eerst werd gepasseerd, is er maar één logische conclusie mogelijk: Verbruggen start vrijdag onder de lat.

Die conclusie trekt De Telegraaf althans op basis van de werkwijze van Koeman. “Olij is door Koeman beloond voor het doortrekken van zijn goede vorm bij Sparta vorig seizoen naar het huidige seizoen. Uitgerekend na vier doelpunten van PSV om zijn oren te hebben gekregen meldde de 28-jarige goalie zich een dag later voor de eerste keer in Zeist. Verbruggen was er de vorige interlandperiode onder Koeman ook al bij en lijkt dus een streepje voor te hebben op Olij”, weet de ochtendkrant.

“Koeman zou tegen de Fransen ook kunnen kiezen voor WK-keeper Andries Noppert. Alleen is de Fries hopeloos uit vorm en aanvankelijk zat hij niet eens bij de selectie.” Omdat Flekken – die in de vorige interlandbreak de eerste doelman was en dat normaliter opnieuw was geworden – zich ziekmeldde, kreeg Noppert alsnog een oproep van Koeman. Maar om hem speelminuten te geven, lijkt onlogisch.

Verbruggen maakte in de afgelopen periode weliswaar een aantal fouten in de opbouw bij Brighton & Hove Albion, tocht kijkt hij uit naar de komende interlands tegen eerst Frankrijk en daarna Griekenland. “Ik ben op weg naar een mooie carrière en zit bij het Nederlands elftal. Alleen ben ik niet perfect, zoals niemand is van 21 jaar. Leren hoort erbij al betekent dat niet dat je veel fouten mag maken om van te leren. Je moet leren zonder fouten te maken. In dat proces zit ik bij Brighton. Of ik ooit uitgeleerd ben? Ik kan het niveau van de Premier League goed aan, maar wil meer, sneller, beter. Toch, ook op mijn dertigste zal ik als keeper nog geen finished article zijn. Voor mezelf is het nooit goed genoeg anders stokt de groei.”