Debutant Quilindschy Hartman nam na Nederland - Frankrijk het woord in de Oranje-kleedkamer

maakte vrijdagavond zijn debuut voor het Nederlands elftal en was direct trefzeker. De linksback van Feyenoord zette de aansluitingstreffer op het bord tegen Frankrijk, maar dat bleek uiteindelijk niet voldoende voor een gelijkspel. Na de wedstrijd nam Hartman het woord in de kleedkamer.

De Feyenoorder is sinds vorig seizoen bezig aan zijn grote doorbraak en werd vrijdagavond dus beloond met een plekje in het Nederlands elftal. “Ik heb na afloop een speech gehouden. Gewoon kort hoor. Ik heb gezegd dat ik blij ben dat ik goed ben opgevangen. En dat het gewoon allemaal lieve gasten blijken te zijn”, sprak Hartman tegenover het Algemeen Dagblad.

“Weet je wat het is. Het voelt steeds een beetje hetzelfde. De eerste keer in het eerste elftal van Feyenoord. De eerste keer in de Champions League. En nu het debuut in Oranje”, gaat de 21-jarige linkspoot verder. “Zenuwen had ik niet. Die heb ik eigenlijk nooit. Op school wel, als voetballer niet. Ik heb de nacht voor de wedstrijd ook heerlijk geslapen. En op de wedstrijddag ook nog lekker een uurtje.”

In de 83e minuut wist Hartman de aansluitingstreffer op het scorebord te zetten. De linksback ging de combinatie aan met Steven Bergwijn en passeerde uiteindelijk Mike Maignan in de korte hoek. Kylian Mbappé had daarvoor echter gezorgd voor een dubbelslag, waardoor een resultaat er uiteindelijk nét niet in zat voor Oranje. Maandag moet de ploeg van Koeman aan de bak tegen Griekenland.