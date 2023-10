Derksen kraakt 'vervelend jongetje' van Ajax: 'Hij is er áltijd bij betrokken'

Johan Derksen vindt het niet zo verrassend dat er in de reconstructie van De Telegraaf van het vertrek van Maurice Steijn bij Ajax een hoofdrol is weggelegd voor . Volgens de krant wilde de 49-jarige trainer verder zonder de 31-jarige speler, die hij ervan betichtte een mes in zijn rug te hebben gestoken.

Steijn wilde volgens De Telegraaf niet alleen Berghuis, maar ook assistent-trainer Hedwiges Maduro lozen. Die eis was onbespreekbaar voor de leiding van Ajax, waarna in overleg het tot de zomer van 2026 lopende contract van Steijn werd ontbonden. “Weet je wat ik wel heel opvallend vind? Als er stront aan de knikker is, dan is Berghuis er altijd bij betrokken”, steekt Derksen bij Vandaag Inside van wal.

Artikel gaat verder onder video

“Dat is in een groep echt een vervelend jongetje”, gaat het boegbeeld van de talkshow verder. “Dat was bij Feyenoord al zo. Dick Advocaat had er al moeite mee. Nu loopt hij achter de schermen weer te stoken en zet hij zich niet volledig in.”

Berghuis nam Steijn niet in bescherming toen hij na afloop van de verloren Klassieker tegen Feyenoord (0-4) een vraag kreeg over zijn trainer. “Dat vind ik een moeilijke vraag. Het is niet aan mij. Wat moet ik daarop zeggen? Dat is voor andere mensen om te beoordelen”, antwoordde Berghuis toen hij gevraagd werd naar zijn mening over Steijn.