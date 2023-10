Derksen zag Ajax in december 2022 al grote fout maken: 'Hij werd voor jan lul weggestuurd'

Johan Derksen vindt dat Ajax te snel afscheid heeft genomen van . Het contract van de 33-jarige linksback werd ontbonden in december 2022, waarna hij naar Bayern München vertrok. Sinds dit seizoen speelt Blind voor Girona, waarmee hij momenteel gedeeld koploper van Spanje is.

Blind gaf zondag nog een assist tijdens de 5-2 zege op Almería. Hij speelde negentig minuten in negen van de tien wedstrijden dit seizoen. Zijn vertrek bij Ajax is volgens Derksen tekenend. “Dat er niemand zit met verstand van voetbal of beleid, blijkt uit het feit dat ze Daley Blind buiten de deur hebben gezet, net voordat die Duitser (Sven Mislintat, red.) aangesteld werd. Met dit elftal hebben ze Daley Blind met zijn ervaring en leiderschapskwaliteiten echt hard nodig. Die hebben ze voor jan lul weggestuurd. Er is totaal geen sprake van beleid", zegt Derksen maandagavond bij Vandaag Inside.

Artikel gaat verder onder video

De analist vindt dat Maurice Steijn, die maandag is ontslagen bij Ajax, geen eerlijke kans heeft gehad. “Ik vind dat Ajax hem kapot heeft gemaakt. Die man is daar begonnen en was helemaal verrukt om naar Ajax te gaan. Hij heeft een topprestatie bij Sparta geleverd, werkelijk, dus er was alle aanleiding om die man een promotie te gunnen. Dan komt er een Duitse non-valeur langs. Die mag 115 miljoen euro uitgeven en de directie en Raad van Commissarissen zitten erbij en kijken ernaar. Steijn is opgezadeld met een elftal vol tweededivisiespelers uit omringende landen, die absoluut niets toevoegen aan Ajax. Iedere trainer is zo goed als zijn spelersmateriaal. Het is gewoon een heel zwak elftal.”