'Deschamps kiest voor nooit eerder vertoond centrum tegen Nederland'

Niet alleen Nederland, maar ook Frankrijk leeft met de nodige personele problemen toe naar de onderlinge EK-kwalificatiewedstrijd van vrijdag. Volgens L’Équipe lijkt bondscoach Didier Deschamps te kiezen voor een nooit eerder vertoond centraal verdedigingsduo met Ibrahima Konaté en Lucas Hernández.

Deschamps kan niet beschikken over Dayot Upamecano (Bayern München), William Saliba (Arsenal), Jules Koundé (FC Barcelona) en Axel Disasi (Chelsea), waardoor hij moet sleutelen in de verdediging. Konaté (Liverpool) en (Paris Saint-Germain FC) zullen volgens L’Équipe het centrale duo vormen. Ze vormden nooit eerder het hart van de defensie, maar speelden wel één keer samen: dat was in de WK-openingswedstrijd tegen Australië in november 2022 (4-1 zege). Hernández was toen de linksback en liep in die wedstrijd een ernstige kruisbandblessure op.

De broer van Hernández, Theo (AC Milan), staat tegen Nederland waarschijnlijk opgesteld als linksback. Op de rechtsbackpositie moet Deschamps vanwege de blessure van Koundé kiezen tussen Benajmin Pavard (Internazionale) en Jonathan Clauss (Olympique Marseille). Verrassenderwijs lijkt de keuze te vallen op de minder ervaren Clauss, die zes interlands achter zijn naam heeft staan.

Het Franse middenveld zal vermoedelijk bestaan uit Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) en Adrien Rabiot (Juventus). De voorhoede is nog een vraagteken. Op de rechtsbuitenpositie kan Deschamps kiezen voor Kingsley Coman (Bayern München) of Ousmane Dembélé (PSG). L'Équipe twijfelt bovendien nog over de spitspositie: Olivier Giroud (AC Milan) of Randal Kolo Muani (PSG) zal daar spelen. Op de rechterflank wordt Kylian Mbappé (PSG) verwacht. Het doel zal verdedigd worden door Mike Maignan (AC Milan), net als in de laatste drie interlands van Les Bleus.

Vermoedelijke opstelling Frankrijk: Maignan; Clauss, Konaté, L. Hernández, T. Hernández; Griezmann, Tchouaméni, Rabiot; Coman (of Dembélé), Giroud (of Kolo Muani), Mbappé.