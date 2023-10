Deze Ajax-speler geeft Berghuis het voorbeeld en spreekt 'zonder aarzeling' wél steun uit voor Steijn

Ajax-trainer Maurice Steijn geniet nog wel het volle vertrouwen van verdediger . Waar Steven Berghuis eerder in gesprek met ESPN een kans voor open doel liet liggen om de steun uit te spreken aan de oefenmeester die enorm onder vuur ligt, gaf de zeventienjarige Ajax-voetballer een voorbeeld van hoe het óók kan.

Bij de NOS stelt Hato namelijk ‘zonder aarzeling’ dat er nog wel degelijk vertrouwen is in hoofdtrainer Steijn en de rest van de technische staf van Ajax. "Vertrouwen moet je blijven hebben”, aldus Hato. “Het vertrouwen dat we hebben, dat de jongens hebben. Op dit moment gaat het niet goed, maar ik zie bij de trainer en de jongens dat we vertrouwen hebben. We hebben nog 28 speelrondes, om het recht te zetten."

Hato is op dit moment bij Jong Oranje en dat is best een fijne afleiding, gezien alle onrust die er heerst in de Johan Cruijff Arena. "Op dit moment is het oké om bij Jong Oranje te zijn, omdat het bij Ajax wat minder gaat, maar je wilt dat het zo snel mogelijk weer goed gaat bij Ajax."

Ondanks alle kritiek op Ajax is Hato dit seizoen wel een van de weinige lichtpuntjes bij Ajax. "Je bent basisspeler, je speelt bij Ajax 1, natuurlijk wordt veel van je verwacht. Jawel, dat is lastig”, zei Hato, die weet dat er een hoop druk ligt, ondanks dat hij pas kort in het eerste staat. "Het maakt niet uit of je jong bent. Dat hoort erbij, dus ik vind het niet gek."