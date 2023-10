'Diep in zijn hart wil hij bij Ajax blijven, maar als ze zo met hem blijven omgaan...'

Mike Verweij ontkent dat Ajax op dit moment in gesprek is met over een nieuw contract. De Amsterdammers hebben volgens de Ajax-watcher wel de intentie om de samenwerking met de zeventienjarige verdediger te verlengen, maar de verhalen die in de media rondgaan worden door hem afgedaan als 'pertinente onzin'.

"Ik las van de week allemaal berichten dat Ajax en Hato in gesprek zouden zijn", begint Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Dat wil Ajax heel graag. Een tijdje geleden is een contactje gelegd. Daar is door Ajax geen vervolg op gegeven. Inmiddels wil Ajax heel snel met hem om tafel en dat is ook logisch, omdat heel veel clubs uit de top van Engeland, Duitsland en Frankrijk zich hebben gemeld. Dat kan ik me ook wel voorstellen. En Hato die wordt 'een beetje misbruikt' als linksback. Hij wil heel graag centraal spelen. Als Ajax zo met hem blijft omgaan, dan moet er nog gekeken worden. Die jongen is slim genoeg om te beseffen dat verlengen bij Ajax het beste is voor zijn ontwikkeling."

Artikel gaat verder onder video

Volgens Verweij wil Ajax diep in de buidel tasten om Hato langer vast te leggen. "Ajax wil echt wel heel diep in de buidel tasten, dat klopt wel. Maar verhalen dat Ajax met hem in gesprek is, zijn echt pertinente onzin. Dat kan wel gebeuren, maar hij wil eerst voor zichzelf op een rijtje zetten welke belangstelling er is uit het buitenland. Diep in zijn hart wil hij gewoon bij Ajax blijven. Dus uiteindelijk heeft Ajax een goede kans en het kan ook wel redelijk snel gebeuren."

Maurice Steijn moet Hato echter niet 'blijven misbruiken als linksback', waarschuwt Verweij. "Matthijs de Ligt is ook nooit rechtsback gezet. Als je een heel goede centrumverdediger bent, moet je daar ook je foutjes maken als zeventienjarige. Dat mag ook, daar word je een betere voetballer van."