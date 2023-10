Dit zijn de zes punten waaraan Louis van Gaal op korte termijn gaat werken bij Ajax

Louis van Gaal keert als technisch adviseur terug bij Ajax. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal zal voornamelijk uit Portugal fungeren, maar heeft volgens De Telegraaf wel al zes speerpunten genoemd waaraan hij gaat werken in de Johan Cruijff Arena.

Volgens de ochtendkrant gaat Van Gaal allereerst op zoek naar een nieuwe fulltime hoofd jeugdopleidingen, waar die nu om interim basis ingevuld wordt. Danny Blind zou volgens auteur Mike Verweij die functie wel degelijk nog ambiëren, ondanks dat er andere verhalen de ronde doen. Blind wordt ook genoemd om terug te keren in de Raad van Commissarissen, waar hij voor het assistent-bondscoachschap ook in actief was. “Ook de naam van Dennis Bergkamp valt als mogelijke kandidaat”, schrijft de ochtendkrant over de RvC, die voor de langere termijn opnieuw samengesteld moet worden.

Artikel gaat verder onder video

Een andere functie die ingevuld moet gaan worden, is die van technisch directeur. Van Gaal gaat dat in samenspraak doen met Alex Kroes, die per 15 maart 2024 formeel pas toetreedt als algemeen directeur. Bij afwezigheid van technisch directeur zal Van Gaal ook op de achtergrond werken aan een plan B als het gaat om de positie van trainer Maurice Steijn. Zo zou het toevoegen van Henk ten Cate aan de technische staf serieus overwogen worden.

Ook richt Van Gaal zich op het mogelijk eerder laten starten van algemeen directeur Alex Kroes, die door zijn concurrentiebeding bij AZ niet eerder aan de slag kan in Amsterdam. Gezien het verleden van Van Gaal in Alkmaar, zal hij mogelijk nog wel een belletje plegen naar zijn oude werkgever, zo is de verwachting. Tot slot verwacht het dagblad dat Van Gaal snel een ei gaat leggen over de toekomst van Chief Sports Officer Maurits Hendriks, op wie heel veel kritiek is.