Driessen fronst wenkbrauwen: 'PSV zegt het een en doet het ander'

Valentijn Driessen stelt in zijn column in De Telegraaf dat beleid en visie in het profvoetbal louter staat met winnen of verliezen. Dat PSV in de zomer het vorig jaar geïntroduceerde lange termijnbeleid overboord gooide, vindt de journalist daar een goed voorbeeld van.

Met onder meer de komst Hirving Lozano (15 miljoen), Noa Lang (15 miljoen), Jerdy Schouten (12 miljoen) en Ricardo Pepi (10 miljoen) investeerde PSV in de zomer flink in de selectie. "PSV wil met dit beleid terugkeren aan de nationale top en deelname aan de Champions League afdwingen. Leuk die visie, maar een jaar geleden verkondigden dezelfde beleidsbepalers in de RvC en directie een compleet ander verhaal bij de jaarcijfers", aldus Driessen.

PSV kwam destijds met een nieuwe lange termijnbeleid. "De hand ging op de knip. Transfersommen boven de 10 miljoen euro ging PSV niet meer betalen. De afschrijvingen op transfers moesten omlaag. Peperdure flops als Bruma, Timo Baumgartl, Maxi Romero en Derrick Luckassen vertrokken met verlies. En om financieel niet onderuit te gaan, werd sterspeler Cody Gakpo in de winter verkocht aan Liverpool. En om wat vlees op de botten te krijgen, vertrok Noni Madueke naar Chelsea."

Waar een jaar geleden werd bezuinigd, schoot volgens Driessen afgelopen zomer de post afschrijvingen in het Philips Stadion weer enorm omhoog. "Emotie bij de beleidsbepalers en beïnvloeding door het publiek, dat een marginale rol van PSV in het nationale en internationale voetbal niet pikt, zorgden voor een compleet andere koers. Het lange termijnbeleid en de visie gingen weer overboord voor een nieuw lange termijnbeleid en visie. Mocht PSV kampioen worden en succes boeken in de Champions League: is het dan dankzij het gevoerde beleid of ondanks het beleid? Bij ING of Heineken kunnen ze een antwoord geven op zo’n vraag. Maar het voetbal is onvergelijkbaar. Een geweldige strategie zonder punten betekent je einde."