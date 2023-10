Driessen vermoedt sabotage bij Ajax: 'Hij heeft handelingssnelheid van een vrachtwagen'

Valentijn Driessen ziet ‘geen enkel aanknopingspunt’ bij Ajax. De chef voetbal van De Telegraaf bespreekt in de podcast Kick-Off de situatie in Amsterdam, die hij omschrijft als ‘heel zorgwekkend’. Driessen kan zelfs niet uitsluiten dat sommige spelers bewust de boel saboteren.

Volgens Driessen zit er ‘geen enkele lijn’ in het spel van Ajax. “Er is geen enkele speler beter geworden. De spelers worden alleen maar slechter. Als je Sutalo gisteren zag… Dat was dramatisch. Een aantal spelers verdenk je ervan de boel te saboteren. Als je ziet hoe Berghuis en Taylor bezig waren, dat leek helemaal nergens op. Of dat is omdat ze Steijn weg willen? Dat zou kunnen.”

“Tahirovic schijnt de beste jonge verdedigende middenvelder ter wereld te zijn”, doelt hij op een uitspraak van Sven Mislintat, die Tahirovic ‘een van de grootste talenten op deze positie’ noemde. “Dat is hij zeker niet. De man heeft de handelingssnelheid van een vrachtwagen, het lijkt nergens op. Hij ziet het spel niet, hij coacht ook niet.”

Tahirovic is zijn basisplek dan ook niet waard, vindt de journalist. “Die moet je daar sowieso niet laten staan. Silvano Vos is nog wat wild en krijgt te veel gele kaarten, waardoor hij gisteren geschorst was, maar gaat op die positie veel meer brengen. En daar is Steijn verantwoordelijk voor.”