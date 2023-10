Driessen vernietigend over Ajax-aankoop: 'Schandalig, hij heeft Maduro in de steek gelaten'

Valentijn Driessen is totaal niet te spreken over het optreden van Ajax-verdediger in de uitwedstrijd tegen PSV. De verslaggever van De Telegraaf is zelfs van mening dat de Argentijn zijn trainer Hedwiges Maduro in de steek heeft gelaten.

Ajax ging zondagmiddag met pijnlijke cijfers onderuit bij PSV en staat daardoor laatste in de Eredivisie. Na een goede eerste helft regende het na de rust onvoldoendes bij de Amsterdammers. Vooral Ávila zakte door het ijs. De Argentijn mocht van Maduro - door afwezigheid van Borna Sosa - weer eens in de basis beginnen, maar beleefde een middag om heel snel te vergeten.

Artikel gaat verder onder video

Ajax-watcher Mike Verweij viel tijdens de wedstrijd op dat Maduro in eerste instantie nog veel complimenten kreeg op social media, maar Driessen wist voor de aftrap al hoe laat het was. “Bewieroking van Maduro vond ik nog wel meevallen. Het was meer de bewieroking van Ajax dan van Maduro. Wie Ávila opstelt verdient het gewoon niet om bewierookt te worden”, is Driessen keihard in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

De Argentijnse linksback van Ajax was zondagavond in Dit was het Weekend op ESPN al het mikpunt van kritiek en ook Rafael van der Vaart schrok van diens optreden. Driessen doet er maandag nog een schepje bovenop. “Het is echt schandalig dat ze daar zoveel geld voor hebben betaald”, aldus de chef voetbal. Ajax telde in de afgelopen transferwindow 12,5 miljoen euro neer om Ávila over te nemen van Antwerp FC, waarmee de Argentijn vorig seizoen nog kampioen van België werd. “Die Overmars heeft Ajax echt in het pak genaaid met die vent. Hij kan er werkelijk helemaal niks van.”

Kenneth Perez sprak zondag zijn vermoeden uit dat Ávila zich ‘te goed en te groot’ voelt voor de linksbackpositie. Driessen is op de hoogte van de wens van de linkspoot om liever centraal achterin te spelen, maar denkt dat hij ook op die positie tekort komt. “Er werd natuurlijk gezegd dat hij de boel heeft gesaboteerd omdat hij geen linksback wil spelen. Maduro zet hem linksback en Ávila laat hem volledig in de steek. Het leek nergens op. Maduro had hem er natuurlijk in de rust al uit moeten halen”, klinkt het.