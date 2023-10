Van der Vaart schrikt van optreden bij Ajax: 'In de tweede helft al helemaal niet meer normaal'

Rafael van der Vaart is geschrokken van het optreden van Ajax-verdediger in de uitwedstrijd tegen PSV. De Argentijn mocht van Hedwiges Maduro weer eens aan de aftrap verschijnen, maar beleefde een middag om heel snel te vergeten. Ávila werd vooral in de tweede helft aan alle kanten voorbijgelopen door Johan Bakayoko.

Mario Been en Kenneth Perez uitten eerder op de zondagavond in Dit was het Weekend op ESPN al veel kritiek op het optreden van Ajax-backs Anton Gaaei en Ávila. Vooral de Argentijn moest het ontgelden. Ajax telde in de afgelopen transferwindow 12,5 miljoen euro neer voor zijn komst, maar diens avontuur in de Johan Cruijff ArenA is nog geen succesverhaal. In de uitwedstrijd tegen PSV begon Ávila nog goed met een steekpass op Brian Brobbey waaruit binnen twee minuten de 0-1 gemaakt had moeten worden, maar zakte vervolgens compleet door het ijs.

Artikel gaat verder onder video

“Ávila werd echt voorbijgelopen alsof hij er niet stond. In de eerste helft was het al zo, toen gleed hij echt heel vaak uit. In de tweede helft was het echt helemaal niet meer normaal”, zegt Van der Vaart zondagavond in Studio Voetbal. “Toen gebeurde het constant. Hij vindt zichzelf geen linksback en dat snap ik wel na vandaag.” Van der Vaart toont met een aantal momenten uit de ontmoeting tussen PSV en Ajax aan dat Ávila zijn handen vol had aan Johan Bakayoko. De Belg glipte er in de tweede helft een aantal keer wel heel makkelijk langs. “Die Bakayoko had natuurlijk een geweldige dag en was echt een plaag in de tweede helft. Hij wordt hier (zie screenshot onderaan artikel, red.) alleen gelaten, maar normaal gesproken moet je hier zeggen: ik buitenkant, jij binnenkant.”

Bakayoko zoekt graag zijn sterke linker op, maar maakte tegen Ajax dankbaar gebruik van het feit dat Ávila diens rechterbeen telkens vrijliet. “Dus Bakayoko liep er heel makkelijk langs”, aldus Van der Vaart. Arno Vermeulen zegt ondertussen nog maar eens hoeveel geld Ajax heeft betaald voor de verdediger uit Argentinië, die vorig seizoen met Antwerp FC nog kampioen werd van België. “Precies, maar zo kunnen we nog wel even doorgaan”, waarmee Van der Vaart wil zeggen dat Ávila niet de enige zomeraankoop van Ajax is waarvoor te veel geld is betaald. “Ze hebben zoveel spelers gehaald, maar geen goede. Volgens jullie ook geen goede trainer, dan krijg je heel slecht.”