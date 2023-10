Perez vermoedt dat Ajax-aankoop van 12,5 miljoen euro zich 'te goed en groot' voelt voor positie tegen PSV

Mario Been en Kenneth Perez hebben geen goed woord over voor het optreden van Ajax-verdedigers en in de uitwedstrijd tegen PSV. Vooral laatstgenoemde beleefde een middag om heel snel te vergeten. Perez verbaast zich over het feit dat Hedwiges Maduro niet eerder besloot in te grijpen.

Ajax telde afgelopen zomer 12,5 miljoen euro neer voor Ávila, die vorig seizoen met Antwerp FC nog kampioen van België werd. In Amsterdam heeft hij echter nog geen moment kunnen laten zien waarom Sven Mislintat - die eind september na de dramatisch verlopen Klassieker tegen Feyenoord op straat werd gezet - zoveel geld voor hem heeft betaald. In de uitwedstrijd tegen PSV mocht hij weer eens in de basis beginnen, maar zakte hij vooral in de tweede helft door het ijs. “Het was bij beide backs echt dramatisch. Die Ávila was echt werkelijk niet om aan te zien”, zegt Been zondagavond in Dit was het Weekend op ESPN.

Artikel gaat verder onder video

Vooral het halve ingrijpen van Ávila in de aanloop naar de 5-2 van Hirving Lozano zorgt voor verbaasde reacties bij de analisten van ESPN. “Hier gaat hij het duel aan en hij stopt er gewoon mee. Je zou nog iets kunnen doen”, zegt Been, die ook geen idee heeft wat Gaaei daar stond te doen. De Deense vleugelverdediger, die zich in de laatste wedstrijden juist leek op te richten na zijn verschrikkelijke middag tegen Feyenoord, liet zich bij de 4-2 van Lozano al aan de binnenkant kloppen en slaagde er bij de 5-2 eveneens niet in om de Mexicaan af te stoppen. “Hier staat Gaaei te wachten en die denkt dat het zo’n voort niet snel zal lopen… Het is heel raar.”

Perez vermoedt dat Ávila niet blij is met zijn rol als linksback. De Argentijn speelde dit seizoen al een paar keer in het centrum van de Amsterdamse defensie, maar werd zondagmiddag in Eindhoven door Maduro op de flank geposteerd. “Ik had echt het gevoel bij die Ávila dat hij zich te goed en te groot vindt om linksback te spelen. Hj liet echt aan alle kanten zijn man voorbijlopen”, zag Perez. Johan Bakayoko, de directe tegenstander van Ávila, waande zich in een speeltuin. “Binnendoor, buitenom; het maakte niet uit hoe. Het verbaasde me echt dat Maduro niet eerder ingreep. Bakayoko kon doen en laten wat hij wilde.” Ávila zou de negentig minuten uiteindelijk niet volmaken. Anass Salah-Eddine kwam nog voor hem in de plaats.