Driessen aangesproken tijdens PSV - Ajax: ‘Na afloop heb ik ze niet meer gezien’

Valentijn Driessen beleefde zondag een merkwaardige middag in het Philips Stadion. De chef voetbal van De Telegraaf werd in de rust van de ontmoeting tussen PSV en Ajax door een aantal mensen aangesproken. Zij wezen Driessen erop dat Ajax in de eerste helft had laten zien dat het wel degelijk goed voetbal op de mat kon leggen.

In de aanloop naar het treffen tussen PSV en Ajax hield niemand rekening met een Amsterdamse overwinning. De nummer drie van het afgelopen seizoen in Nederland was met vijf punten uit de eerste zeven wedstrijden dramatisch begonnen en kon bij een nederlaag de nieuwe hekkensluiter worden. Daar zag het er na 45 minuten echter niet naar uit. Ajax ging tegen alle verwachtingen in met een 1-2 voorsprong de rust in en had zelfs met een comfortabelere tussenstand aan de thee kunnen gaan, ware het niet dat Brian Brobbey een aantal opgelegde kansen had gemist.

Artikel gaat verder onder video

Driessen moet eveneens met veel verbazing naar de eerste 45 minuten in Eindhoven hebben gekeken. Hij werd er tijdens de pauze op gewezen dat Ajax een uitstekende eerste helft achter de rug had. “Het was ook heel opvallend. In de rust ging ik koffie halen en toen werd ik door drie mensen aangesproken. Die zien mij allemaal als een soort verdediger van Steijn en riepen allemaal ‘zie je wel, zie je wel’. Na afloop heb ik ze trouwens niet meer gezien”, vertelt Driessen maandag in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Ik heb altijd gezegd dat Steijn er veel te weinig heeft uitgehaald. Daar blijf ik bij. Er is voldoende kwaliteit om er meer uit te halen dan er is uitgehaald, maar Steijn heeft natuurlijk wel te maken gehad met een bestuurlijke chaos. Chaos bij Mislintat. Daar heeft hij te maken gehad.”

De goede eerste helft van Ajax mocht uiteindelijk niet baten voor de ploeg van interim-trainer Hedwiges Maduro. PSV-trainer Peter Bosz besloot na 45 minuten drastisch in te grijpen en haalde naast Malik Tillman ook Joey Veerman naar de kant. Met Ismael Saibari en Guus Til voor hen in de plaats zette PSV de achterstand recht en won het uiteindelijk met 5-2. In de tweede helft ging er weer van alles mis bij Ajax en zakten vooral de zomeraankopen door het ijs. Mike Verweij is benieuwd wat John van ’t Schip, maandag aangesteld als interim-hoofdtrainer, gaat doen. “Wat heel interessant wordt is dat Van ’t Schip in feite de Mika Godts, Silvano Vos, Hlynssons en al die andere Ajacieden moet gaan opstellen. Van ’t Schip is een échte Ajax-man, maar waar ging het mis bij Steijn? Vanaf het moment dat hij na Fortuna Sittard zei dat dit zijn aankopen niet waren en het alleen in Sutalo zag zitten.”

Verweij is benieuwd of Van ’t Schip het aandurft om de zomeraankopen op de bank te zetten en de jeugdspelers de kans te geven. “Voor Van ’t Schip wordt het - flauwe woordgrap - schipperen, want je moet eigenlijk gewoon vol die Ajax-weg op gaan, maar dan zit je met twaalf aankopen die niet heel vrolijk zullen zijn”, aldus de Ajax-watcher.