Spectaculaire start in Madrid: Feyenoord kan niet lang genieten van voorsprong tegen Atlético

De ontmoeting tussen Atlético Madrid en Feyenoord in de groepsfase van de Champions League is op een geweldige wijze van start gegaan. De Rotterdammers openden al na een paar minuten de score, maar kregen snel niet veel later al de gelijkmaker om de oren. Bij de openingstreffer van Feyenoord was overigens een belangrijke rol weggelegd voor , die in het Wanda Metropolitano zijn basisdebuut maakt in de ploeg van trainer Arne Slot.

Feyenoord telde in de afgelopen transferwindow een recordbedrag neer voor de komst van Ueda, die vorig seizoen furore maakte bij Cercle Brugge. De Japanner moet in Rotterdam de concurrentiestrijd aangaan met Santiago Giménez. De Mexicaan is on fire in de Eredivisie, maar moet wegens een schorsing de eerste twee groepsduels in de Champions League aan zich voorbij laten gaan. Ueda had normaliter een basisplaats gehad in de openingswedstrijd tegen Celtic, maar liep tijdens de recente interlandperiode een blessure op en was daardoor niet inzetbaar.

Artikel gaat verder onder video

De zomeraanwinst verscheen woensdagavond in Madrid eindelijk aan de aftrap en was meteen goud waard voor Feyenoord. Ueda werd na een paar minuten de zestien in gestuurd door Quinten Timber. De spits stuitte eerst nog op doelman Jan Oblak, maar in de rebound en via Mario Hermoso verdween de bal alsnog in het Madrileense doel. Een droomstart voor Feyenoord, dat echter niet heel lang kon genieten van de voorsprong. Vijf minuten later hingen de bordjes alweer in evenwicht. De treffer van Álvaro Morata werd in eerste instantie nog afgekeurd wegens buitenspel, maar op advies van de VAR en na het bekijken van de beelden wees de scheidsrechter alsnog naar de stip: 1-1.

Feyenoord leek even van slag door de tegentreffer. Met een geweldige verdedigde actie voorkwam Gernot Trauner dat Morata zijn tweede kon maken en kort daarna belandde de bal tegen de paal.

Volg de ontwikkelingen in Madrid hier live!