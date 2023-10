Duitse media vermaken zich met nederlaag van Oranje

Ook in Duitsland heeft men gereageerd op de nederlaag van het Nederlands elftal tegen Frankrijk (1-2). De media van de overburen waren er als de kippen bij om de nederlaag van Oranje te beschrijven. De Duisters zien het EK in gevaar komen voor de ploeg van Ronald Koeman.

Onder meer Bild plaatste een artikel over het Nederlands elftal na de nederlaag tegen de Fransen. “Holland-Panik na nederlaag tegen Kylian Mbappé, haalt Oranje ons (het EK wordt georganiseerd in Duitsland) niet?”, schrijft de krant. Een mogelijke ondergang van het Nederlands elftal zorgt voor leedvermaak bij de Duitsers. “Maandag moet Nederland naar Griekenland. Als Oranje daar niet wint, dan zullen ze echt beven van angst en kunnen de Duitse fans zingen: Ohne Holland feieren wir EM.”

Bild vervolgt al snel met de kanttekening dat Nederland nog één wedstrijd te goed heeft, maar alsnog vreest de krant voor een EK zonder Oranje. Ook in België is men bang voor een Europees Kampioenschap waarin Nederland niet aanwezig is. “Het EK lijkt in groot gevaar”, denkt Het Nieuwsblad. Terwijl datzelfde medium haar nieuwsbericht begint met de woorden ‘Oranje in de problemen’.

“Nederland zit in de penarie”, stelt Sporza, eveneens een Belgisch medium. Mocht Oranje verliezen van Griekenland, is er nog altijd een kans op deelname voor het EK. Desondanks is een goed resultaat in Griekenland gewenst, omdat het onderling resultaat belangrijk is voor de uiteindelijke klassering.

Omdat Duitsland het gastland van het EK is, is het automatisch geplaatst voor het toernooi.