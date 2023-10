Hoe Oranje bij een nederlaag tegen Griekenland alsnog het EK kan bereiken

Het Nederlands elftal verloor vrijdagavond met 1-2 van Frankrijk en zag concurrent Griekenland met 0-2 te sterk zijn voor Ierland. Hierdoor zakte de ploeg van Ronald Koeman naar de derde plek in de EK-poule en moet het maandag – in en tegen Griekenland – vol aan de bak om een deelname aan het Europees Kampioenschap te bewerkstelligen. Mócht Oranje niet bij de top twee in de poule eindigen, bestaat er alsnog een kans op EK-deelname.

Door de nederlaag tegen de Franse is Nederland dus afgezakt naar de derde plaats in de poule, een plaats die uiteindelijk géén recht geeft op EK-deelname. De ploeg van Koeman heeft negen punten uit vijf wedstrijden, terwijl nummer twee Griekenland twaalf punten uit zes duels verzamelden. De situatie in Groep B is overzichtelijk. Óf Oranje, óf Griekenland gaat zich plaatsen voor het EK.

Artikel gaat verder onder video

Dat betekent dat Ierland en Gibraltar uitgespeeld zijn. Frankrijk is al door. Aanstaande maandag speelt het Nederlands elftal de belangrijke wedstrijd tegen de Grieken. Oranje houdt in dat duel in het achterhoofd dat onderling resultaat doorslaggevend is aan het einde van de rit. Vorige maand won Nederland met 3-0 van Griekenland, en dat kan nog eens erg belangrijk gaan zijn.

Mocht Nederland maandag ten onder gaan in Griekenland, heeft het alsnog een kans op deelname aan het EK. Oranje staat in de play-offs van de Nations League. Dat heeft de ploeg van Koeman te danken aan de eerste plaats die het behaalde in de Nations League-poule in 2022. Als een Nations League winnaar zich via de EK-kwalificatie-poule heeft geplaatst, gaat het play-off-ticket naar het best geklasseerde land in de Nations League dat nog niet zeker is van deelname van het Europese toernooi.