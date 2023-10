Dumfries rekent af met Feyenoord-scout: 'Kom nog eens een keer kijken, in de Champions League of bij Oranje'

Wie een paar jaar geleden had gezegd dat anno 2023 de grote man in het Nederlands elftal zou zijn, was misschien wel voor gek verklaard. De vleugelverdediger ontwikkelde zich weliswaar stormachtig en werkte zich via Sparta Rotterdam, sc Heerenveen PSV naar de Europese top, maar desondanks was lang niet iedereen overtuigd. Een opmerking van een Feyenoord-scout over Dumfries is het mooiste voorbeeld van hoe anders het kan lopen in de voetballerij.

Dumfries maakte pas op 18-jarige leeftijd de stap naar een Betaald Voetbal Organisatie. De verdediger verruilde de amateurs van Barendrecht in 2014 voor Sparta Rotterdam. Toen hij nog voor Barendrecht voetbalde, werd hij ook bekeken door Feyenoord. Dumfries maakte destijds echter geen indruk op senior scout Maup Martens. “In 2018 zei Martens tegen de Volkskrant dat er op Varkenoord niemand de behoefte voelde om Dumfries op te halen”, schrijft het Algemeen Dagblad. Martens zei onder meer dat ‘je er op een gegeven moment ook voetballend uit moet komen’ en dat hij ‘het nog moet zien’.

De rest is geschiedenis. Dumfries denderde bij Sparta over de rechterflank en verdiende in de zomer van 2017 een transfer naar sc Heerenveen. Ook in Friesland maakte hij een verpletterende indruk. Een jaar na zijn komst tekende hij bij PSV. Dumfries droeg drie jaar het shirt van de Eindhovenaren, alvorens voor bijna vijftien miljoen euro de overstap te maken naar Internazionale. Hij groeide in de tussentijd uit tot volwaardig international en speelde vorig seizoen met Internazionale in de finale van de Champions League. Dumfries is de uitspraken van Martens niet vergeten. “Ik las dat toen. Het was bizar. ‘Ik moet het nog zien’. Nou, kom nog eens een keer kijken, zou ik zeggen. In de Champions League of bij Oranje”, zegt de wingback in het AD.

Dumfries ergerde zich vooral aan de uitspraken van Martens omdat hij op dat moment al ‘lang en breed’ international en een sterkhouder bij PSV was. “Dat hardop uitspreken van twijfels, dat heeft in het verleden weleens aan mij geknaagd”, is Dumfries eerlijk. “Soms dacht ik bij bepaalde mensen: kijk jij wel écht? Nee, maar serieus, kijk jij wel écht? Zo’n blik op mijn kwaliteiten zorgde lange tijd voor extra brandstof. Het was uiteindelijk dus een situatie waaruit ik voordeel haalde, meer dan dat het een last was. Die kritiek is minder, dus dat specifieke gevecht op dat vlak kan ik niet meer aan. Maar die opmerking ‘ik moet het nog zien’, dat vond ik gewoon bizar om te lezen.”

“In die opmerking zat nog een soort hoop verborgen. Hoop dat ik alsnog niet zou slagen”, vervolgt Dumfries. “Dat vond ik een kwalijke zaak, want ik gun iedereen zijn bloei, zijn podium. Wat was dat dan voor opmerking? Ik speelde bij PSV en bij het Nederlands elftal. Ik heb er nooit eerder op gereageerd en ik ben er nu ook niet meer mee bezig, maar als het ter sprake komt ben ik eerlijk: het was gewoon misplaatst. Voor mij ook tekenend voor de vreemde manier waarop bepaalde mensen naar dingen kijken.”

Assists

Vijf jaar na die uitspraken is Dumfries niet meer weg te denken uit het Nederlands elftal. De vleugelverdediger maakte vorig jaar tijdens het WK in Qatar al veel indruk en deed er in de voorbije interlandperiodes nog een schepje bovenop. Zo was hij in september in de thuiswedstrijd tegen Griekenland belangrijk met twee assists en verzorgde hij een paar dagen later in de uitwedstrijd tegen Ierland de voorzet waaruit Wout Weghorst de winnende kon maken. Dumfries kwam tot dusver 47 keer in actie voor Oranje, goed voor zes doelpunten en veertien assists.