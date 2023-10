Eerste speler van Ajax spreekt zich uit: 'Steijn heeft geen afscheid genomen'

Maurice Steijn heeft de spelersgroep van Ajax geen uitleg gegeven over zijn vertrek, zo onthult in gesprek met Veronica. Deze week kwam er een einde aan de samenwerking tussen de hoofdtrainer en Amsterdamse club.

Voor Tahirovic kwam het vertrek van Steijn niet helemaal uit de lucht vallen. "We hebben acht keer achter elkaar niet gewonnen, dus het zou vroeg of laat gebeuren", aldus de controlerende middenvelder, die aangeeft dat de 49-jarige trainer niet meer met de selectie heeft gesproken. "Althans, niet dat ik weet. Hij heeft ook niet persoonlijk iets tegen mij gezegd."

Met Steijn had Tahirovic naar eigen zeggen een normale relatie. "Hij was er voor mij en vertelde me wat ik op en buiten het veld moest doen, maar het was niet meer dan dat. De kritiek die hij in de media op mij had? Ik ben er niet van op de hoogte dat hij me heeft bekritiseerd. Hij heeft dat niet recht in mijn gezicht gezegd. Ik weet dus niet wat hij heeft gezegd. Tegen mij zei hij niets, dus we hadden geen problemen."

De Ajax-selectie was onder Steijn het vertrouwen kwijtgeraakt, erkent Tahirovic. "Het is lastig om het vertrouwen op te krikken, maar ik heb gisteren op het veld een nieuwe vonk gezien. De groep was blij, positief en ik denk dat we morgen iets kunnen laten zien."