Erik ten Hag krijgt hoopvol blessurenieuws over Tyrell Malacia

Manchester United rekent erop dat dit jaar nog in actie kan komen. De Nederlandse rechtsback is volgens Manchester Evening News geopereerd en inmiddels volop aan het werken aan zijn herstel. Het lokale dagblad verwacht dat Malacia nog voor het van dit kalenderjaar terug is.

De oud-Feyenoorder kampt sinds de voorbereiding met een spierblessure. Omdat een behandeling met injecties niet bleek te werken, moest Malacia geopereerd worden aan zijn kwetsuur. De eerste periode van zijn herstel werkte de 24-jarige linksback af in Nederland.

Inmiddels is Malacia teruggekeerd in Manchester om daar verder te werken aan zijn herstel. Volgens de verwachting van Manchester Evening News kan Erik ten Hag dit kalenderjaar nog een beroep gaan doen op de linkspoot. De kans bestaat dat Malacia in december zijn opwachting gaat maken voor The Red Devils.

Het is inmiddels al een tijdje geleden dat Malacia een officiële wedstrijd voor Manchester United speelde. De oud-Feyenoorder kwam op 28 mei in actie tijdens de seizoensafsluiter tegen Fulham. Vorig seizoen kwam Malacia tot 22 wedstrijden in de Premier League. Op beker- en Europees-toneel speelde de Nederlander zeventien duels.