'Erik ten Hag spreekt intern drie frustraties uit over transferbeleid Manchester United'

Erik ten Hag heeft intern 'tekenen van frustratie' geuit over het transferbeleid van Manchester United, schrijft de Daily Mail. Het feit dat Sir Jim Ratcliffe deze week naar verwachting nog zal worden gepresenteerd als nieuwe mede-eigenaar pakt voor de Nederlandse trainer echter voordelig uit, verwacht de krant.

Afgelopen weekend werd bekend dat de Qatarese sjeik Jassim zich terugtrekt uit de overnamestrijd rond United, waardoor er nog maar één kandidaat over is. Het bestuur van Manchester United komt aanstaande donderdag bijeen om te stemmen over het bod van Ratcliffe, die schatrijk werd als oprichter van het bedrijf INEOS. De in Manchester geboren Engelsman zou anderhalf miljard euro in de club steken in ruil voor een minderheidsbelang van 25 procent van de aandelen, die nu nog grotendeels in handen zijn van de Amerikaanse familie Glazer. Bovendien heeft de zakenman daarbij bedongen dat hij de touwtjes in handen krijgt als het gaat om het sportieve beleid op Old Trafford, zo meldde The Athletic al eerder.

Voor Ten Hag zou de komst van Ratcliffe positieve gevolgen hebben, verwacht de Daily Mail bovendien. Allereerst hoeft hij zich ondanks de matige start van zijn tweede campagne geen zorgen te maken over zijn baan: "Bronnen binnen INEOS geven aan dat United hem zal handhaven ondanks de slechte seizoensstart, waarbij de nieuwe investeerders de vele blessures in de selectie als verzachtende omstandigheid zien", leest het. Daarnaast zal er ook een verbetering komen in de situatie op transfergebied, waarover bij Ten Hag op drie punten frustraties zouden leven.

De trainer zou zich intern hebben beklaagd over een gebrek aan duidelijkheid over zijn daadwerkelijke transferbudget in zijn eerste drie transferperiodes als manager. Zo kreeg Ten Hag afgelopen zomer in eerste instantie een bedrag van 70 miljoen euro ter beschikking, waarvan het overgrote deel besteed werd aan de komst van Mason Mount. Uiteindelijk mocht hij echter ruim 200 miljoen euro uitgeven aan in totaal zes spelers, waaronder André Onana en Rasmus Højlund. Daarnaast zou het de oud-trainer van onder meer FC Utrecht en Ajax eveneens een doorn in het oog zijn geweest dat er maar beperkte data beschikbaar waren én het feit dat de club in zijn ogen stelselmatig teveel betaalt voor de aankopen die het doet.

Ten Hag zou naar verwachting 'enthousiast' zijn over het voorstel van Ratcliffe, schrijft de krant echter. De twee kennen elkaar naar verluidt al sinds INEOS eigenaar werd van het Franse OGC Nice en ontmoetten elkaar in maart van dit jaar nog toen de miljardair een rondleiding kreeg op Carrington, het trainingscomplex van de club. Daarbij zou de manier waarop het bedrijf 'de lat omhoog heeft gelegd' in het voetbal (bij Nice) én in andere sporten eveneens vertrouwen wekken bij de Nederlandse trainer. INEOS is hoofdsponsor van een eigen wielerploeg met voormalig Tour de France-winnaars als Egan Bernal en Geraint Thomas en neemt het met een eigen zeilboot deel aan de Volvo Ocean Race. Daarnaast is het bedrijf voor een derde eigenaar van het Forumule 1-team van Mercedes, dat met Lewis Hamilton een zevenvoudig wereldkampioen in de gelederen heeft.