Fabrizio Romano komt met groot nieuws in overnamestrijd Manchester United

De Italiaanse journalist Fabrizio Romano claimt dat de Qatarese sjeik Jassim bin Hamad al-Thani zich heeft teruggetrokken uit de strijd om de nieuwe eigenaar te worden van Manchester United. De steenrijke zakenman wilde ver gaan om alle aandelen in de club over te nemen van de huidige eigenaren, maar zou daar nu vanaf zien.

Romano schrijft dat Jassim voor honderd procent eigenaar van de club wilde worden waarbij hij contant een bedrag van 'bijna twee keer de martkwaarde' van 3,33 miljard euro zou neerleggen. Bovendien zou hij alle bestaande schulden van de club over hebben willen nemen én bijna anderhalf miljard euro in de club hebben willen steken. De huidige eigenaren, de Amerikaanse familie Glazer, zouden volgens Romano inmiddels echter te horen hebben gekregen dat Jassim zich terugtrekt uit de overnamestrijd. Het nieuws werd in kort daarna vanuit verschillende hoeken, waaronder de BBC, bevestigd.

Dat zou betekenen dat er nog maar één kandidaat in de running is: Sir Jim Ratcliffe, een Britse ondernemer die schatrijk werd als oprichter van het bedrijf INEOS. Hij zou volgens de laatste berichten - in tegenstelling tot Jassim - echter inzetten op een minderheidsbelang; The Guardian schreef begin deze maand dat Ratcliffe 25 procent van de aandelen in zijn bezit zou willen krijgen. INEOS is reeds eigenaar van het Franse OGC Nice, hoofdsponsor van een eigen wielerploeg en belangrijke sponsor van het Formule 1-team van Mercedes.

🚨 EXCLUSIVE: Sheikh Jassim has presented fully cash bid, clearing all old debt, with zero new debt, for 100% of the Club.



Sheikh Jassim's team decline to comment on this news citing "confidentiality restrictions", but have confirmed they've withdrawn from the process.



◉ Glazers informed of Sheikh Jassim decision — he has WITHDRAWN from the process.



◉ Final bid understood to be almost double than $3.5B market valuation.



◉ $1.5B extra investment was planned.



🇶🇦 All details: https://t.co/1bJDyEEq0g pic.twitter.com/fgxb41cyrr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 14, 2023

De overnamestrijd sleept zich inmiddels bijna een jaar voort. In november 2022 kondigden de Glazers aan op zoek te gaan naar een nieuwe eigenaar; inmiddels zijn er meerdere biedingsrondes achter de rug. Jassim leek lange tijd de favoriet om Manchester United over te gaan nemen. In juni claimde Rio Ferdinand op zijn eigen YouTube-kanaal zelfs 'een doorbraak' in de gesprekken met de bij de fans niet bepaald geliefde Glazers. Eerder die maand leek juist Ratcliffe nog dichtbij een overeenstemming over een minderheidsbod.