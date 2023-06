Rio Ferdinand meldt doorbraak: 'Nieuwe eigenaar Man United kwestie van dagen, misschien wel uren'

Het einde van het tijdperk van de familie Glazer als eigenaar van Manchester United lijkt nabij. Volgens Rio Ferdinand is de inmiddels zeven maanden durende overnamestrijd over de club-aandelen zo goed als gestreden. De Qatarese sjeik Jassim bin Hamad al-Thani zou voor honderd procent eigenaar worden van de club van trainer Erik ten Hag.

"Ik hoor berichten dat het bod uit Qatar het winnende is. Dat wordt geaccepteerd en gaat ook door", meldt voormalig United-verdediger Ferdinand in zijn eigen podcast Five. "Ik hoor dat het close is. Het is een kwestie van dagen voordat het rond is, als het geen uren zijn."

Ferdinand is blij dat de strijd tussen de Qatarese sjeik en de Brit Sir Jim Ratcliffe nu eindelijk gestreden lijkt. Er zit namelijk een cruciale periode aan te komen, beseft de voormalig sterkhouder. "Ik kijk er naar uit, nu kunnen we eindelijk zien wat het plan is voor deze transferperiode", stipt hij aan. "Want dat was een punt van zorg voor mij, dat we de overname niet rond zouden hebben voordat de markt opent, en we achter de feiten aan moeten lopen", benoemt hij een doemscenario voor Erik ten Hag.

De Qatarese sjeik Jassim wordt al sinds de start van het overnameproces, eind november 2022, genoemd als potentiële kandidaat om de bij de fans niet bepaald geliefde Glazers af te lossen als eigenaar van de club. Hij zet in op het overnemen van honderd procent van de clubaandelen, waar de Brit Ratcliffe (van het bedrijf Ineos) slechts een meerderheid van zestig procent wilde verwerven.