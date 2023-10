'Ratcliffe wordt op korte termijn mede-eigenaar Man United', dit is wat Erik ten Hag kan verwachten

Na het afhaken van de Qatarese sjeik Jassim bin Hamad al-Thani in de strijd om de overname van Manchester United, blijft alleen het bod van Sir Jim Ratcliffe nog over. Naar verwachting zullen de sleutelfiguren op Old Trafford - lees: de Glazers - de komende dagen besluiten om dat te accepteren. Dit zijn de gevolgen voor Erik ten Hag.

Waar de Qatarees Jassim nog inzette op een volledig eigenaarschap van de club, zal Ratcliffe, die schatrijk werd als oprichter van INEOS, 'slechts' 25 procent van de aandelen in zijn bezit gaan krijgen, zo melden diverse media. De huidige eigenaren, de Amerikaanse familie Glazer, zal daarmee veruit het grootste deel van het eigenaarschap in eigen hand houden.

Poppetjes

The Athletic verwacht dat op korte termijn een bekende naam zijn entree zal gaan maken op Old Trafford: Sir Dave Brailsford. Hij zwaait reeds de scepter bij zowel de wielerploeg van INEOS als bij OGC Nice, de Franse voetbalclub die eveneens eigendom is van het bedrijf. "Wat dat betekent voor voetbaldirecteur John Murtough en de mensen die onder hem werken, is onduidelijk", schrijft het medium. "De positie van Erik ten Hag wordt wel veilig geacht, wat er ook gebeurt", vervolgt het.

Invloed

Hoewel Ratcliffe straks maar een kwart van de aandelen vertegenwoordigt, heeft hij volgens eerdergenoemd medium bij de onderhandelingen bedongen dat hij invloed krijgt op alle sportieve beslissingen. "De Glazers liggen duidelijk mijlenver voor op de rest en zien Manchester United voor wat het is: een wereldwijd advertentie- en retail-merk in de vrijetijds- en entertainmentindustrie", schrijft The Athletic. "Wie de voetbalclub runt is een kleine zorg als er geld kan worden verdiend aan kijkers in Maleisië", vervolgt het. "Als dat de focus is, dan is het door INEOS laten aanstellen en ontslaan van trainers (voor de Glazers, red.) hetzelfde als Ratcliffe ook de shirts te laten wassen", klinkt het spottend.

Supporters

De fans van de club lijken ondertussen niet warm te lopen voor de constructie waarmee Ratcliffe zich inkoopt op Old Trafford. Waar Jassim garandeerde de schulden van de club over te nemen als zijn bod zou worden geaccepteerd, blijft het bedrag van ruim 800 miljoen euro nu 'gewoon' staan. Bovendien kunnen de Glazers doorgaan met het - voornamelijk aan zichzelf - uitkeren van dividend; sinds ze de club in handen kregen, vingen de Amerikanen reeds een bedrag van 190 miljoen euro.

Transferbudget

Dat weerhield de Glazers er niet van om afgelopen zomer opnieuw diep in de buidel te tasten: Ten Hag mocht ruim 200 miljoen euro uitgeven om aankopen als Rasmus Hojlund, André Onana en Mason Mount naar Old Trafford te halen. Waar Jassim een budget van bijna twee miljard euro wilde vrijmaken voor verbeteringen aan het stadion, het trainingscomplex én de selectie, is dat bij Ratcliffe nog maar de vraag. Daarbij speelt Financial Fair Play een rol: alleen als de eigenaren tekorten op de begroting uit eigen zak bijpassen, mag de club meer spenderen dan er binnenkomt. De Glazers hebben dat sinds hun entree nooit gedaan; of Ratcliffe dat wél wil is eveneens nog onduidelijk.