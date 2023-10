ESPN speculeert wat de uitslag zou zijn van Brighton & Hove Albion - Feyenoord

Brighton & Hove Albion won donderdagavond weliswaar overtuigend van Ajax, maar is volgens de analisten van ESPN geen wonderploeg. Kenneth Perez en Jan Joost van Gangelen denken dat Feyenoord op bezoek bij Brighton gewonnen zou hebben.

Feyenoord was woensdag met 3-1 te sterk voor Lazio en is daarmee de enige Nederlandse club die deze week een Europese overwinning boekte. Kenneth Perez zegt na de wedstrijd tussen Brighton en Ajax (2-0) dat er wordt gedaan alsof Brighton een ‘geweldig team’ is. “Maar we hadden het er net ook over: met hoeveel zou Feyenoord dit Brighton wegsturen?”

Jan Joost van Gangelen antwoordt: “We dachten in De Kuip 5-2 en uit 1-2 ofzo.” Marciano Vink vult aan: “Of 1-3.” Collega Kees Kwakman trekt echter aan de rem. “Dat weet je toch ook niet? Brighton verloor afgelopen weekend nipt met 2-1 bij Manchester City. Je weet niet dat Feyenoord daar zomaar van wint.”

Perez geeft toe dat het inderdaad niet met zekerheid te zeggen is dat Feyenoord zou winnen in het Amex Stadium. “Maar als je een beetje de krachtsverhoudingen inschat… Ik denk dat Ajax Brighton er heel goed heeft laten uitzien. Hoe je het wendt of keert, Brighton heeft verloren van AEK Athene.”