ESPN zorgt voor verbazing: ‘En daarom moeten die rechten naar een andere aanbieder’

Ronald Koeman heeft in zijn selectie voor de belangrijke EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Griekenland eindelijk een plekje voor . De grote vraag is: gaat de rappe vleugelverdediger van Bayer Leverkusen minuten maken? is onomstreden in het Nederlands elftal, maar ESPN wil van z’n volgers desondanks weten voor wie Koeman tegen de Fransen moet kiezen. Dat leidt tot veel verbazing.

Het verhaal van Frimpong is inmiddels bekend. De vleugelspeler maakt al geruime tijd veel indruk bij Bayer Leverkusen, maar wacht nog altijd op zijn debuut in het Nederlands elftal. Hij behoorde weliswaar tot de WK-selectie van Louis van Gaal, maar kwam in Qatar niet in actie. Koeman deed in zijn eerste interlands tijdens zijn tweede termijn als bondscoach helemaal geen beroep op hem. Frimpong meldde zich in juni bij Jong Oranje af voor het jeugd-EK en dat werd hem niet in dank afgenomen voor Koeman.

De keuzeheer liet Frimpong als straf buiten zijn selectie voor de interlands tegen Griekenland en Ierland in september. De vleugelverdediger bewees in de voorbije periode echter dat Koeman niet om hem heen kan. Frimpong is basisspeler bij Bayer Leverkusen, dat momenteel aan kop gaat in de Bundesliga. Frimpong werd vorige week dan eindelijk beloond met een oproep voor Oranje. Maar de kans dat hij ook daadwerkelijk in actie gaat komen, lijkt op voorhand niet heel groot. Dumfries is in het Nederlands elftal de vaste man op rechts en was in september nog doorslaggevend. Hij verzorgde twee assists tegen Griekenland en in Ierland de voorzet waaruit Wout Weghorst de winnende maakte.

ESPN wil desondanks van z’n volgers weten voor wie zij zouden kiezen op de rechtsbackpositie. Een onzinnige vraag, concluderen veel mensen op X. “Jeez ESPN, wat heeft Dumfries in zijn interlands veel betekend en wat is daarmee deze vraag onzin”, schrijft iemand. Koeman kan in de interlands tegen Frankrijk en Ierland geen beroep doen op een groot aantal belangrijke krachten. De bondscoach moet flink puzzelen, maar Dumfries lijkt een zekerheidje. “Is dat niet de enige positie die geen vraagteken is?”, reageert iemand dan ook onder de post van ESPN. “Wat een stomme vraag. Rechtsback is de enige positie die onomstreden is. Voor alle andere posities was een soortgelijke vraag logischer geweest” en “Dumfries zonder twijfel! Frimpong verdient het om erbij te zitten maar op basis van de laatste interlands moet Dumfries altijd spelen”, zijn andere reacties.